▲ 【儲蓄保險】回報更勝銀行定存 呢款儲蓄保3個月保證年利率10%

香港銀行存款利率低迷，短期儲蓄保險成為絕佳替代品。不過大部份同類型產品年期長達3年至8年，提早退保將承受損失。有保險公司推出靈活退保短期儲蓄保險 （美金）產品，毋須因早期退保而被罰，回報亦遠高於銀行存款利率。

儲蓄保3個月保證年利率10%

主打網上保險的Blue近期推出WeSave定息儲蓄保S3（迷你版），優惠期內（需輸入優惠碼：10LIFES3M）可以提早退保，一次過提取本金及保證回報，而不收取任何費用。優惠只適用於推廣期內首1,000份合資格申請，優惠截至今年底止。繳付整付保費後，產品利息以每日複式計算，3個月後退保保證年利率10%，1年退保保證年利率3.9%，詳情如下：

以保單首3個月計，可獲保證年利率10%，此為首個保單年度保證年利率2%，加上保單首3個月的額外保證奬賞年利率8%而得出。惟保單若於生效日後3個月內終止，此額外保證奬賞年利率將不適用。

以1年期計，由於首3個月獲得保證年利率10%，而餘下9個月仍有保證年利率2%，所以首個年度保證年利率約為3.9%。

由第2年開始至第5年，保證年利率分別為2%、2.25%、2.5%、2.8%。以5年期計算，此產品5年保證平均年利率為2.69%。

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10Life比較坊間3個月期銀行存款利率，例如天星銀行年利率為5%，但只適用於首2萬元；工銀亞洲年利率3%，只適用於最多5萬元；其他存款門檻較寬鬆的銀行存款，年利率則普遍低於1%。

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事實上，同類型短期儲蓄保險（美金）產品過早退保，投保人將承受虧損。以BOC Life中銀人壽目標三年網上儲蓄保險計劃為例，首年退保內部回報率為-17.74%；WeSave定息儲蓄保S3（迷你版）首年退保回報率則為3.9%，根據10Life保險解碼器在眾多短期儲蓄保險（美金）產品中排名最高。

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投保人最多買3份保單 共11,997美元

與其他保費額較大的同類產品不同，WeSave定息儲蓄保S3（迷你版）主打細額保費，最低及最高保費分別為200美元（1,560港元）及3,999美元（31,192港元）。然而，每名合資格申請人可投保並最多使用此優惠3次，即投保總額最高為11,997美元（93,577港元）。

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假設投保人先後分3次投保，整付保費總額為11,997美元，若果3個月後退保，保證派息約為300美元（2,340港元）；若果1年後才退保，保證派息約為469美元（3,658港元）。

值得注意的是，這款產品不是銀行存款，不受存款保障計劃保障，而所有投保人需要承受保險公司的信貸風險。

以上資訊由10Life提供，資料以銀行及保險公司為準，上述只是產品比較，不構成銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：儲蓄保險3個月保證年利率10% 遠勝銀行存款利率，已獲授權轉載。】

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