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【好去處】Lifewire Run愛跑．河上鄉設實體跑＋綫上跑　個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶

精明消費 10:00 2021/10/03

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因疫情延期的Lifewire Run「愛跑．河上鄉」將於11月14日重啟，除了原有的實體跑，今年亦特別加設綫上跑，參賽者可二選其一進行賽事，個人組總冠軍可贏陀飛輪腕錶。

【嘉道理農場11月辦8公里慈善行＋綠野尋寶 即日起至10月17日接受報名：按此

是次Lifewire Run「愛跑．河上鄉」實體跑個人賽為10公里賽事，行程起點為河上鄉遊樂場停車場，經梧桐河、石上河、雙魚河等路徑，終點返回河上鄉遊樂場停車場。

獎品方面，10公里之女子及男子個人組總冠軍、3.3公里男子個人組總冠軍，獎品為價值$40,000之傳奇系列陀飛輪腕錶；3.3公里女子個人組總冠軍獎品為價值35,500元之經典系列陀飛輪腕錶。

    點擊圖片放大

LIFEWIRE《護．聯網》於2014年由俊和發展集團創立，現時獨立運作。組織親身探訪病童，將其狀況輯錄成文字和短片，為罕見病個案及家庭紓解困局。組織致力籌募醫療、康復治療的長遠開支，推廣罕見病，教育及提升大眾認知。由成立以來已籌得善款逾1,800萬元，受惠約數百個家庭逾2,000人。

另外，「愛跑．河上鄉」除設賽跑及香港情懷嘉年華外，更特備「慢活X農莊」和「導賞河上鄉X齊來摘摘樂」之旅。前者可成為小農夫，親手製作傳統茶粿、餵飼小動物、即摘新鮮蔬果，活動連午餐大小同價每位308元。

實體跑

日期：11月14日
地點：上水河上鄉鄉公所
時間：賽跑9am至11:30pm /嘉年華9am至4pm
名額：2,000人（先到先得，額滿即止）
組別： 3.3公里、10公里個人賽（330元 /位）
3.3公里、10公里企業賽（4,300元 /隊）
3.3公里、10公里校際賽（1,300元 /隊）
1.2 公里體驗組（660元 / 組）

綫上跑

期限： 11月5日至30日
地點： 可自訂路綫，建議按「愛跑．河上鄉」路綫進行，感受600年歷史的河上鄉情懷。
綫上跑所有組別不設比賽時限、排名及獎項。
可於網站瀏覽實體跑及綫上跑詳情及報名

若想知更多香港消閒好地方，請留意好去處懶人包

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

 

【原文：Lifewire Run愛跑．河上鄉現接受報名 個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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