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【好去處】西九龍12個色彩繽紛大型充氣裝置　FriendsWithYou為大家帶來愛與喜樂

精明消費 13:00 2021/10/01

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旅發局「香港．大城小區」西九龍項目上周推出，由國際藝術家打造的12個色彩繽紛的大型充氣裝置，現身西九文化區藝術公園，是系列作品首次於亞洲大規模展出。

【水上的士10.1辦3條特別航綫　國慶遊維港$54起：按此

這項名為Happy World的大型藝術裝置，由FriendsWithYou（FWY）打造，系列中的角色Jelly、Rainbow Worm、Little Cloud、Peanut Butter等色彩繽紛，他們會關懷他人、充滿熱情又樂於助人，為大家帶來愛與喜樂。

FWY由藝術家Samuel Borkson、Arturo Sandoval III於2002年創立，期望通過文化塑造及藝術創作帶來情緒治癒效果，為世界添上歡樂，於本港展出的Happy World系列，更是以宣揚愛、和諧與和平為目標。

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AR體驗與角色互動

是次的展出作品中，相信以Little Cloud最為矚目，以身高逾3層樓、比巴士車身還要長的姿態呈現大眾眼前，而Jelly及Rainbow Worm則是全球首度亮相，早前一系列角色已跳跳紮遊遍香港，在電車、天星小輪及果欄等地出現。

部分角色未來數周亦會不時遊走西九文化區藝術公園，香港太空館更已變身巨型微笑菠蘿包，在其蛋形外牆貼上FWY角色的經典笑臉。
此外，不同角色亦會在藝術公園、戲曲中心、油麻地天后廟、果欄、廟街夜市及星光大道6個景點虛擬現身，只要利用手機掃描該景點的二維碼，一眾FWY角色便會生動介紹西九龍藝文景點，大家亦可與不同角色互動打卡。

5條漫步路綫發掘傳統驚喜

除了Happy World的大型藝術裝置，為突顯西九龍區內的多元藝術特色，旅發局亦推出5條主題漫步路綫，分別是邂逅古今建築、認識傳統手作、沿海尋藝賞景、打卡城市創作及必嘗在地美食。

當中不乏港人平日匆忙間或忽略了的城市小風景，包括藏於天后廟內的隱世書店、由舊式酒家改建的藝術酒店、推廣用腐乳調配西餐的老店等，都是城市新與舊的對話。5條路綫共推介逾50個特色景點及店舖，並製成電子版地圖，現已上載至旅發局網站「西九龍」專頁。

FriendsWithYou 大型藝術裝置
日期：即日至10月14日
時間：11am-9:30pm（最後入場時間9pm）
地點：西九文化區藝術公園
費用：免費

若想知更多香港好去處，請留意好去處懶人包

 

作者、責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：西九大型藝術裝置 發放微笑正能量

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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