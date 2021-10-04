  • 28°C
香港時間 : 20211004日 (週一) 07:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】透過KLOOK惠顧Pacific Coffee咖啡套票買三送一　都會海逸酒店自助餐低至8折

精明消費 07:00 2021/10/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KLOOK：Pacific Coffee咖啡套票買三送一

現時在KLOOK網站購買Pacific Coffee買三送一套票咖啡兌換券可享75折，套票可以換領4杯標準裝12oz手調飲品，套票有效期至今年11月30日。只須在咖啡店出示電子QR code即可兌換優惠，適用於堂食及外賣。

    點擊圖片放大

購買網站

2. 都會海逸酒店：自助餐低至8折

由即日起至10月31日，只要讚好都會海逸酒店facebook或追蹤Instagram專頁，列印並出示以下電子優惠券，即可享折扣優惠。

    點擊圖片放大

國際自助午餐

  • 星期一至五：2至5位－85折；6位以上－8折
  • 星期六至日及公眾假期：2至5位－9折；6位以上－85折

「啤酒燒烤風味之旅」海鮮自助晚餐

  • 2至5位－85折；6位以上－8折

地址：九龍紅磡都會道7號
電話：3160 6888

3. Dr. Kong：用消費券買滿$100即減$100

由即日起至10月31日，用八達通、支付寶香港、微信支付香港或Tap&Go，於Dr. Kong買滿1000元再減100元。

    點擊圖片放大

另外，Dr. Kong更推出秋季優惠，購買指定鞋/書包第二件半價。

門市地址

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】雀巢ｘ天仁茗茶乳酪茶飲系列每杯減$5　爭鮮尖沙咀店開幕優惠堂食每碟$6
2021/09/30
【消費優惠】雀巢ｘ天仁茗茶乳酪茶飲系列每杯減$5　爭鮮尖沙咀店開幕優惠堂食每碟$6
今日優惠精選 - 【消費優惠】KFC$50／6件雞　日本城買3件貨品滿$120享8折
2021/09/29
【消費優惠】KFC$50／6件雞　日本城買3件貨品滿$120享8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Starbucks買手調飲品送限量版可重用星巴克杯　kkday預訂海雲天蟹宴買一送一
2021/09/28
【消費優惠】Starbucks買手調飲品送限量版可重用星巴克杯　kkday預訂海雲天蟹宴買一送一
今日優惠精選 - 【消費優惠】海港飲食集團App憑優惠券送一客小籠包　三不館車仔麵荃灣店指定生日者免費食麵
2021/09/27
【消費優惠】海港飲食集團App憑優惠券送一客小籠包　三不館車仔麵荃灣店指定生日者免費食麵
今日優惠精選 - 【消費優惠】十里洋場大閘蟹​​​​​​​套餐用滙豐信用卡付款買一送一　Pizza Hut外賣自取滿$250加$40換辣肉腸大批
2021/09/24
【消費優惠】十里洋場大閘蟹​​​​​​​套餐用滙豐信用卡付款買一送一　Pizza Hut外賣自取滿$250加$40換辣肉腸大批
著數優惠 電子消費券 Pacific Coffee 微信支付 自助餐 咖啡 八達通 Facebook Instagram

下一篇文章

【好去處】Lifewire Run愛跑．河上鄉設實體跑＋綫上跑　個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【好去處】西九龍12個色彩繽紛大型充氣裝置　FriendsWithYou為大家帶來愛與喜樂
【好去處】西九龍12個色彩繽紛大型充氣裝置　FriendsWithYou為大家帶來愛與喜樂
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月30日）
【好去處】亞洲首個ART TECH體驗展　5大展區體驗沉浸式的藝術世界
【好去處】亞洲首個ART TECH體驗展　5大展區體驗沉浸式的藝術世界
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【好去處】Lifewire Run愛跑．河上鄉設實體跑＋綫上跑　個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶
【好去處】Lifewire Run愛跑．河上鄉設實體跑＋綫上跑　個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學