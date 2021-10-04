【消費優惠】透過KLOOK惠顧Pacific Coffee咖啡套票買三送一　都會海逸酒店自助餐低至8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KLOOK：Pacific Coffee咖啡套票買三送一

現時在KLOOK網站購買Pacific Coffee買三送一套票咖啡兌換券可享75折，套票可以換領4杯標準裝12oz手調飲品，套票有效期至今年11月30日。只須在咖啡店出示電子QR code即可兌換優惠，適用於堂食及外賣。

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購買網站

2. 都會海逸酒店：自助餐低至8折

由即日起至10月31日，只要讚好都會海逸酒店facebook或追蹤Instagram專頁，列印並出示以下電子優惠券，即可享折扣優惠。

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國際自助午餐

星期一至五：2至5位－85折；6位以上－8折

星期六至日及公眾假期：2至5位－9折；6位以上－85折

「啤酒燒烤風味之旅」海鮮自助晚餐

2至5位－85折；6位以上－8折

地址：九龍紅磡都會道7號

電話：3160 6888

3. Dr. Kong：用消費券買滿$100即減$100

由即日起至10月31日，用八達通、支付寶香港、微信支付香港或Tap&Go，於Dr. Kong買滿1000元再減100元。

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另外，Dr. Kong更推出秋季優惠，購買指定鞋/書包第二件半價。

門市地址

撰文：hket小編

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