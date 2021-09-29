【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣

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【退休調查】2021年全球退休指數 三甲排名不變 中國續居39位
勞工及福利局局長羅致光早前接受本地傳媒訪問時指，政府須研究強積金如何配合公共年金，包括是否將強積金自動或強制轉為年金。到底年金是甚麼？
【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較：按此】
隨着香港人口持續老化，香港特區政府在2018年推出首隻公共年金，令相關產品開始受到關注。年金是一種應對「太長命」所帶來的財務風險的長期保險產品。投保人將資金一筆過或分期供款予保險公司，其後可即時或在指定年期或時間開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期完結，效果就等於自製長糧。
年金的另一個好處是將資金轉化為長期穩定的收入，這能幫助退休人士有紀律地使用積蓄，以避免因為過度揮霍而令自己晚年坐食山崩。除此之外，購買年金亦只需要一次過辦理手續，隨後不用再花時間去管理，適合不擅於理財的長者。
年金分類
1. 按開始提取時間
2. 按入息年期
【唔想「退而不休」？ 善用年金對冲長壽風險：按此】
公共年金保證終身收取入息
以由政府推動的公共年金「香港年金計劃」為例，該計劃為即期終身年金，投保人可以每月領取保證年金收入至百年歸老，保證最少達已繳保費的105%。保險公司為香港按揭證券有限公司的附屬機構香港年金有限公司。60歲或以上持有香港永久性居民身份證人士就可申請，並不需要驗身。最低的保費保額為5萬元，最高則是300萬元。
若於保證期內身故，受益人可以選擇繼續收取餘下未派發期數的保證每月年金金額，直至達到已繳保費的105%為止；或收取當時保單內的單保證現金價值或已繳保費扣除已派發年金金額（以較高者為準）的一筆過身故賠償。於保證期後，保單沒有身故賠償。
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責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 退休理財