【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣

勞工及福利局局長羅致光早前接受本地傳媒訪問時指,政府須研究強積金如何配合公共年金,包括是否將強積金自動或強制轉為年金。到底年金是甚麼?

隨着香港人口持續老化,香港特區政府在2018年推出首隻公共年金,令相關產品開始受到關注。年金是一種應對「太長命」所帶來的財務風險的長期保險產品。投保人將資金一筆過或分期供款予保險公司,其後可即時或在指定年期或時間開始,分期獲得保險公司派發的年金收入,直至合約訂明的時期完結,效果就等於自製長糧。

年金的另一個好處是將資金轉化為長期穩定的收入,這能幫助退休人士有紀律地使用積蓄,以避免因為過度揮霍而令自己晚年坐食山崩。除此之外,購買年金亦只需要一次過辦理手續,隨後不用再花時間去管理,適合不擅於理財的長者。

年金分類

1. 按開始提取時間

即期年金



一筆過繳付保費後,隨即就可以開始領取年金收入。這種年金適合退休人士,因為他們一般擁有資金,但因為沒有工作而失去穩定收入。因此可以考慮以部分儲蓄購買即期年金,隨即獲取長期穩定年金收入,幫補日常生活支出。



延期年金



在較年輕時以一筆過或分期供款方式繳付保費,而保險公司在「累積期」內不斷投資,到指定年期或年齡後才開始領取年金收入。此類年金較適合在職人士,大部分延期年金均以分期供款方式繳付保費,例如5年、10年,甚至更長時間,讓投保人在年輕時以定期儲蓄方式累積資金,並在退休時把資金轉化為穩定年金收入。

2. 按入息年期

定期年金



於指定年期內派發年金,例如10年或20年。



於指定年期內派發年金,例如10年或20年。 終身年金



即終身派發的年金。不過,不同保險公司對「終身」可能有不同的定義,有些保險公司的「終身」是指最多派發至100歲,另一些保險公司則派發至投保人百年歸老,因此必須了解清楚。



公共年金保證終身收取入息

以由政府推動的公共年金「香港年金計劃」為例,該計劃為即期終身年金,投保人可以每月領取保證年金收入至百年歸老,保證最少達已繳保費的105%。保險公司為香港按揭證券有限公司的附屬機構香港年金有限公司。60歲或以上持有香港永久性居民身份證人士就可申請,並不需要驗身。最低的保費保額為5萬元,最高則是300萬元。

若於保證期內身故,受益人可以選擇繼續收取餘下未派發期數的保證每月年金金額,直至達到已繳保費的105%為止;或收取當時保單內的單保證現金價值或已繳保費扣除已派發年金金額(以較高者為準)的一筆過身故賠償。於保證期後,保單沒有身故賠償。

