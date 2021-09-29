【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？

退休的長遠規劃與應急

此外，退休規劃是更遙遠的事，現時開始計算退休所需資金，以決定今天的儲蓄金額，是有點不切實際的，假設的通脹率會令未來需要的退休金額變成天文數字，以目前收入來說根本難以應付需要的儲蓄金額。相反，未來收入會增加及支出隨人生階段轉變的改變也未能確定，但這兩個卻是影響退休規劃的重要因素，所以筆者建議Lawrence目前要做的，不是計算退休需要，而是將收入的某個百分比設定為退休儲蓄比率。只要配合適當工具及長綫的複息效應，將來能累積的退休儲備一定不會少，當然定期檢討能確保不會偏離目標太遠。

對30歲的在職人士來說，這退休儲蓄比率可以先設定為收入的10%，而選擇的工具以長綫能充分發揮複式效應為主，例如有儲蓄功能的人壽保單或增長為目標的多元資產基金等，為甚麼不是潛在回報更高的股票類資產呢？因為回報高的附加條件是波動大，在中、短綫的投資期來說，加上運氣，有機會有很高收益，但長綫來說，一次明顯的調整可以將所有升幅抹去，如在接近退休時才出現更令投資者失去追回損失的機會，所以長綫投資，尤其是針對退休，反而應選擇回報平穩的理財產品。

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怎樣的組合才適合三十出頭的人士呢？首先要有適當的應急資金，Lawrence的情況應該保存大約6萬元為現金，留作應急，亦可避免出現他所說到月底出現入不敷支的問題，當然好的理財習慣是每月都有盈餘。

值得注意的是，他目前只安排住院及意外保險，而沒有人壽保險及危疾保障，由於他需要照顧父母而每月支付7,000元家用，目前父母分別是63歲及65歲，以25年責任計算，便需要有最少210萬元人壽保障需要即時安排；而危疾方面，則應以100萬元保障額為基本。

Lawrence目前的投資組合以美股及強積金為主，佔資產值84%，略嫌風險偏高，所以每月的盈餘應該為提供未來平穩收益而儲蓄。由於他還未結婚及生育，暫時可預見的中、長綫平穩收益應該是為父母提供退休生活費。筆者建議他可以將每月盈餘儲起，到一定金額時以父母身份來購買年金，為他們製造退休入息，屆時每月增加的盈餘可用作自己的退休投資。股票投資方面亦可以考慮分散投資在不同市場，始終過度集中在單一市場的風險不容忽視。

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【原文刊於第724期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。