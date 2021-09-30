▲ 【ESG】綠色債券市場愈趨熾熱 派息ESG債券基金高達5厘

近年各國積極發展綠色金融，不少政府及企業均發行綠色債券。英國政府日前發行規模達100億英鎊的首隻綠色國債（Green Gilt），吸引超過1000億英鎊認購，也創下英國政府債券銷售新高。隨着ESG投資的熱潮，《彭博》預計今年全球綠債的發行金額可達4500億美元。一般投資者接觸綠色債券的渠道不多，可考慮由門檻較低的ESG債券基金入手，部分派息更高達5厘。

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派息ESG債券基金高達近5厘

根據《彭博》數據，全球綠債發行金額在去年達2980億美元，今年預計能達4500億美元，而2023年更有望突破1兆美元大關。根據證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，當中有基金以投資綠色債券及可持續債券為主，部分更有派息，適合希望實踐可持續投資，同時賺取派息的投資者。

認可的ESG債券基金當中，派息最高及長期表現最好的為貝萊德ESG環球債券收益基金（A8離岸人民幣對冲），其12個月配息率達4.95%，而1年回報達7.04%，較其他ESG債券基金表現優勝。該基金將不少於70%的總資產投資於全球各地（包括新興市場）的政府、政府機構、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。截至今年8月31日，投資組合主要投資在美國市場（43.8%），其次為中國（9.39%）及開曼群島（4.39%）。

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投資者需要留意，ESG主題的債券基金不一定集中投資在綠色債券，部分或只運用ESG投資原則來配置基金，投資者揀選基金時，應仔細了解基金的投資組合，是否符合個人的投資目標及需要。

■派息ESG債券基金■

（根據派息高低排列）

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需留意債券違約風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

另外，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。

責任編輯：李瑩

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