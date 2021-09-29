【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？

男子三十而立，開始有具體人生計劃當然可喜可賀，但是否可行還需要認真了解，切忌人云亦云。31歲的Lawrence有清晰的人生規劃想法和目標，但卻欠缺仔細的計劃及方法。他計劃在未來5年內結婚和買樓，筆者和他先從買樓的必要性開始討論。Lawrence的意願是和已鎖定的結婚對象組織家庭，而婚前買樓是他現在的打算。

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決定將來的計劃，都應該先了解現時的狀況。筆者分別問了Lawrence兩條問題：

第一、現時的居住環境如何？假如在5年內真的和女友結婚，是否能夠繼續住在老家？他答道「勉勉強強」都能夠住在一起。 第二、物業在父母百年歸老後是否也屬於他的資產？他回應「是」，因為他是家中獨子。

買樓考慮有否急切需要

筆者向Lawrence解釋，從居住需要來說，他沒有即時購買物業的需要。「相見好，同住難」是要處理的人際溝通問題，為人兒子一般都會夾在母親及太太中間，左右做人難，但以購買物業來處理這個問題，成本很高，更有可能需要放棄其他生活享受。這是一種取捨的決定，但不是「需要」的理財決定，反而是一種「想要」的安排，即是有能力可以做，能力不足可以考慮遲些才進行。

以Lawrence目前的財政能力來說，除非對方要求舉行「世紀式」的婚禮，否則5年內要儲到結婚支出一定沒有問題。不過，如他想有足夠的首期買樓，則可把物業樓價預算定為約400萬元，然後利用九成按揭供款，再拿出約50萬元作為首期及入伙基本支出。在這條件限制下，他能夠買到的物業估計是200多平方呎的小單位，與現時居住的生活空間比較，或未能改善生活質素，而每月支出肯定會增加很多。假設他借360萬樓按，分30年攤還，以年息1.4%計算，每月還款便要1.2萬元以上，雖然Lawrence目前的收入可以應付，但前提是他須將個人支出降低至每月7,000元。此計算還未計入置業後的額外支出，如管理費及「燈油火蠟」等支出。

不過，Lawrence並未和另一半討論，他們兩口子未來財政分工上的問題。現時只是他一廂情願地計劃結婚和買樓的安排。在不知道對方的收入狀況和家庭負擔及想法時，是不能夠假設另一半會接受共同負擔的責任，同時，雙方也須考慮是否願意以聯名形式購買物業。在眾多現實問題及不確定性下，單純由他負責所有首期及供款的話，實際可行性不大。

買樓與時間及次序有關的理財決策，究竟是需要還是想要？想追求安居樂業還是重大投資？而且還有其他重要的人生目標要考慮。通過分析後，Lawrence接受將買樓的想法放在計劃的較後位置。

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【原文刊於第724期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。