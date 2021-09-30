【第二期消費券優惠】ELEMENTS圓方「秋日消費獎上獎」　國慶假期消費$2000享高達135%回贈

今年的10月1日是國慶假期，而且適逢第二期消費券開始發放，ELEMENTS圓方由即日至11月18日推出「秋日消費獎上獎」。ELEMENTS Club會員或「圓方之友」於場內以指定電子貨幣消費滿2000元，可享高達135%回贈！

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第一賞：消費滿2,000元享100%回贈

由即日至11月8日，顧客使用指定電子貨幣即日單一消費滿2,000元，可獲得圓方帶1,000元指定餐飲電子禮券、1,000元指定消費商戶電子禮券各1張。

另外，即日單一消費滿28,000元的顧客，可獲贈圓方帶1,500元指定消費餐飲電子禮券、1,000元指定消費時尚服飾、美容及護理電子禮券、電影禮券2張、更有6,100元指定消費商戶電子禮券，總值8,600元。

第二賞：額外獲贈價值200元護膚禮遇



此外，由即日至10月31日，顧客於指定美容及護理商戶或時尚服飾商戶購物滿2,000元，可獲得價值200元的護膚禮遇。

第三賞：額外享500元指定電子禮券

由10月1日至10月3日，於ELEMENTS圓方指定美容及護理商戶或指定時尚服飾商戶以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，更可再額外獲得總值500元ELEMENTS圓方指定消費美容及護理電子禮券。

即是說，在10月1日至10月3日期間，於指定商戶以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，連同第一賞、第二賞及第三賞，最高可享總值2,700元獎賞，回贈達135%。



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憑即日電影戲票享免費泊車

ELEMENTS圓方亦提供泊車優惠，憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，或者指定餐廳即日單一電子餐飲消費滿100元，可享有3小時免費泊車；即日任何電子消費滿400元，可享有4或5小時免費泊車。同時，顧客會獲贈2張「1小時免費泊車券」供下次使用。



由10月1日至11月30日，當顧客換領泊車優惠時，亦可額外獲得總值750元的中國石化優惠券。數量有限，換完即止。

需要注意，顧客要先成為ELEMENTS Club會員，或下載手機程式登記成為「圓方之友」，即可享有以上優惠。

ELEMENTS圓方「秋日消費獎上獎」

優惠推廣日期：即日至11月18日

禮品換領處位置：火區1樓（開放時間為上午10時至晚上10時）、金區2樓（開放時間為正午12時至晚上8時）

若想知更多有關消費券的詳情，請留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：李伊洛

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