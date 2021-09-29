【職場調查】做運輸月薪2.2萬　好過做金融　統計處第二季各行業平均月薪一覽

常有人笑言「細個唔讀書，大個做運輸」，不過在統計處最新一份《工資及薪金總額按季統計報告》顯示，運輸業平均每月薪金逾2萬元，比金融業平均每月薪金還要高。

【人工高過律師建築師！ 英國貨車司機嚴重缺人 企業加薪搶人年收入可逾57萬：按此】

政府統計處2021年第2季度的工資及薪金總額統計數字剛出爐，報告顯示所有選定行業中，以名義工資指數（量度僱員的勞工價格變動）計算，今年6月的平均工資率較去年同期上升1.1%。當中有過半公司的平均工資率較去年同期上升，約45%公司的平均工資率比去年同期下跌。

調查中亦有計算實質平均薪金，扣除消費物價變動的因素後，今年第二季的就業人士實質平均薪金較上年同期上升0.2%。選定職業的平均每月薪金為17,019元，比去年同期16,967元為高。其中平均月薪最高的行業為運輸業，達22,346元，比一般大眾認為高薪的金融業還要高。報告亦指，一般運輸技術工人平均每日正常工作時數為8小時，每月工作26日。若按每月26日，每日8小時工作來計算，即時薪約107元，屬相當可觀。

■2021年第二季度各行業平均月薪■

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今時今日，做白領坐辦公室並不代表高薪厚職，可能轉做藍領仲好搵。

責任編輯：嚴熹曼

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