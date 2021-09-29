【MPF】退休提取強積金要點做？　看清3個方法及步驟

勞工及福利局局長羅致光早前接受本地傳媒訪問時指，政府須研究強積金如何配合公共年金，包括是否將強積金自動或強制轉為年金，此提議引起廣大打工仔的關注，但在了解此議題之前，宜先了解現時打工仔退休後想提取強積金有何條件及程序，才可比較一下兩項方案有何不同。

現時強積金法例規定，撇除其他符合法例訂明的特定情況，要年滿65歲才可提取強積金。年滿60歲亦可以提早退休為由提取強積金，屆時可以從以下3種方法選擇其中一種處理強積金：

1）分期提取 2）一筆過提取 3）保留在強積金計劃內繼續投資

【未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金：按此】

若受託人已考慮所有因素，並決定提取強積金，不論是打算分期或一筆過提取，都要做以下3個步驟：

步驟1：確定帳戶數目

若不清楚自己有多少個強積金個人帳戶，可向積金局查詢，詳情可致電積金局熱綫（2918 0102）。若有多個強積金帳戶，可以每個帳戶都採用不同的提取方式，但必須就每個帳戶分別遞交一份申請表格。

步驟2：填寫表格及準備所需文件

申請人需要聯絡受託人索取申請表格，填妥及提交所需證明文件予受託人，所需的文件包括身份證明文件，例如香港身份證；以及基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格；若以提早退休為理由提出申請，須同時填寫法定聲明的表格。

步驟3：交予受託人

填妥申請表格及所需證明文件要直接交予受託人，而不是向積金局提交表格及文件。

至於受託人處理分期提取會否收費，據規定受託人須最少免費處理計劃成員每年首4次的提取。每個強積金計劃可能會就分期提取作不同安排，宜在提交申請前，向受託人查詢。

【退休時應否一次過提取強積金？ 拆解4大退休疑問：按此】

若決定把全部強積金保留在帳戶，則毋須向受託人提出申請，強積金會繼續投資於你所選擇的基金。法例並無規定提取強積金的期限，計劃成員可以把強積金一直保留在帳戶內，直至有需要時才提取，到時可以選擇分期或一筆過提取強積金。

換言之，現時的強積金提取方案能讓退休人士因應個人資產及生活需要，決定這筆金額如何利用，退休人士亦有權將資金繼續存放在強積金戶口中繼續投資，但以上的方法就未能保障退休人士在退休後有長期穩定的收入，亦未能對冲退休人士的長壽風險。

若想知更多關於MPF的資訊，請留意強積金懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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