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呼吸有害？　「呼吸Plan」稱呼勿亂用

博客 13:40 2021/09/29

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每次新盤開售，只要發展商有安排高成數按揭，不少傳媒都會以「呼吸PLAN」統稱有關的按揭安排。嚴格來說，此稱呼多數時間都是張冠李戴。用錯稱呼的最大問題，是可能誤導買家作出錯誤決定。

發展商按揭不單要求有「呼吸」

追本溯源，「呼吸PLAN」的稱呼源於一家發展商開售新盤時，提供的按揭安排不設審批準則，只要求「申請人有呼吸」即可。此後「呼吸PLAN」的稱呼便廣為人知，慢慢發展至一個地步，只要是新盤由發展商安排的非銀行按揭，便稱之為「呼吸PLAN」，但此稱呼在絕大多數情況下都是用錯的──多數新盤高成數按揭安排，其實列明有一定審批要求，不宜稱為「呼吸PLAN」。

【觀望期準買家可做甚麼？按此

有時概念混淆，用錯稱呼也不會有甚麼大不了。例如按揭保險計劃，筆者便不止一次聽到有業主甚至物業代理稱之為「二按」。架構上按保絕對不是第二按揭，但用錯了稱呼，也不會有甚麼後果。

「呼吸PLAN」的稱呼不同的地方在於，由名字到來源，都予人一個「易批易借」的印象（是否易還另議）。但明明多數新盤高成數按揭都列明申請人需要提供入息證明文件、相關財務機構有權拒絕批出按揭。更重要的是，不論貸款獲批與否，買方仍須按正式買賣合約完成交易及繳付全部樓價。

準則不似預期　或被迫撻訂

如果借款人受稱呼誤導，以為可輕易獲批高成數按揭；在申請被拒時才發現申請準則不似預期，被拒批之後又無其他渠道取得資金完成交易，便只好撻訂離場。錯誤的統稱習非成是，可能難以扭轉。但新盤準買家考慮入市，又遇上有人推介發展商有提供「呼吸PLAN」時，宜小心閱讀價單上的相關條文，最好直接向提供按揭的機構了解審批標準，才好作出最後決定。

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撰文 : 葉敬誠 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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