【消費優惠】城景國際榴槤燕窩下午茶自助餐　網上訂位享6折

榴槤控注意！城景國際的City Café將於10月份推出「榴槤・燕窩・下午茶自助餐」，現時在網上訂位更可享有6折優惠。

「榴槤・燕窩・下午茶自助餐」以榴槤和燕窩作為主角，製作出多款美食，包括鮮奶蛋白燉燕窩、燕窩杞子桂花椰皇慕絲餅、日式海綿芝士蛋糕伴燕窩、榴槤焦糖燉蛋、燕窩榴槤香蘭葉蛋糕卷、自選燕窩蟹皇粥、泰式船河等，更有壽司、Pizza和雪糕供應。



套餐逢星期六、日及公眾假期供應，只要在酒店網頁訂位，可獲6折優惠，另收原價加一服務費。

此外，餐廳亦設有生日優惠。在生日正日及前後3天光顧自助餐的客人，可獲贈半磅生日蛋糕。如需享用優惠，就要在入座前2天預訂，並出示身份證明文件。

城景國際的City Café「榴槤・燕窩・下午茶自助餐」 供應日期：10月1日至31日，逢星期六、日及公眾假期

供應時間：下午3時至5時30分 原價價錢： 成人：328元

長者（需出示長者咭）：298元

小童（4至11歲）：228元 （另收原價加一服務費）

City Café網上訂位官方網頁

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撰文：hket小編

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