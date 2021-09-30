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【消費優惠】雀巢ｘ天仁茗茶乳酪茶飲系列每杯減$5　爭鮮尖沙咀店開幕優惠堂食每碟$6

精明消費 07:00 2021/09/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 雀巢ｘ天仁茗茶：乳酪茶飲系列每杯減$5

雀巢牛奶公司低脂純乳酪與天仁茗茶推出限時優惠，即日起至10月10日，於全綫天仁茗茶分店購買任何乳酪茶飲，每杯即減5元。此優惠不適用於赤柱及機場分店。

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優惠飲品包括：

  • 冰士多啤梨乳酪綠
  • 冰香橙乳酪綠
  • 冰綠抹茶乳酪

2. 爭鮮迴轉壽司：尖沙咀店開幕優惠每碟$6

爭鮮迴轉壽司尖沙咀店即將於10月1日開幕，由10月1日至10月3日期間，於尖沙咀店堂食每碟6元，消費滿150元即送精緻立體壽司公仔。

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門市地址：尖沙咀金馬倫道5號太興廣場地庫
營業時間：11:30-21:30

3. 太興集團：美食現金券買$1000送$150

由即日起至10月8日，太興集團推出港式美食現金券優惠，買1,000元送150元，美食券適用於太興、靠得住及敏華冰廳香港分店。

    點擊圖片放大

每張現金券面額50元，購買數量必須以1,000元為單位。現金券有效期2年，適用於惠顧正價食品、堂食及外賣。

另外，市民可使用消費券付款，購買港式美食現金券額外加送888元優惠券小冊子，內附13大品牌20款26張優惠券，先到先得，送完即止。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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