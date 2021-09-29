▲ 【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！ 10個英國人才短缺行業

「5+1」BNO居留簽證吸引不少港人移民英國，移民後找工作，應聘體力勞動的工作或更容易受聘。據英國傳媒報道，為應付勞工短缺，當地農場出高薪吸引勞工，有農場以時薪30英鎊（約320港元）招聘工人採摘西蘭花，年收入甚至可達6.2萬英鎊（約66萬港元）。

採摘西蘭花年收入高達66萬

專門種植蔬果的企業TH Clements and Son正為在林肯郡（Lincolnshire）的農場招聘蔬菜採摘工人，為應付勞工短缺，提供的時薪高達30英鎊（約320港元），負責採摘西蘭花或椰菜，可全年工作，而且不設時限。若工人每日工作8小時，日薪達240英鎊（約2,558港元），年收入更有望高達6.2萬英鎊（約66萬港元）收入。

英最缺大型貨車司機

英國在新冠疫情及脫歐後，不少行業面對嚴重的勞工短缺，近日更因為大型貨車司機嚴重不足，令多家油站被逼關閉，全英國更因此面臨供應鏈中斷的危機。為應對個別行業的人才短缺，英國已宣布將發出10500個約為期3個月的臨時工作簽證，當中5000個為外國大型貨車司機，另外5500個為外國禽業工人。

英國傳媒Sky News引述當地招聘及就業聯會（The Recruitment & Employment Confederation）及行業數據，列出現時英國人手短缺的10個行業，當中情況最嚴峻的為大型貨車司機，尚欠10萬名人手。

■英國10個人手短缺行業■

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責任編輯：李瑩

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