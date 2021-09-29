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【財金投資名家講座】加息、移民潮會否致樓市爆破？ 　施永青分析利淡樓市因素（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/29

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隨着疫後經濟復甦，美聯儲部署收水加息，一旦展開加息步伐，會否影響樓市升勢？今年本港樓市屢破頂，市場人士憂慮樓市或現泡沫，未來會否有隱憂，增加樓市爆破的機會？有指本港再現移民潮，為樓市帶來沽售壓力，中原地產創辦人施永青又有何看法？今集施永青將會為大家分析利淡樓市的因素。

料聯儲局短期不會加息

美國聯儲局暗示明年將會加息，較預期稍為提早。施永青認為，美國對於加息的取態處於兩難，面對龐大財赤及通脹高企，理應有收水加息的理由，惟現時美國疫情尚未受控，影響經濟復甦的步伐，一旦加息或會引起資產市場震盪，料聯儲局短期內不會強硬地加息，暫不會影響樓市走向。

他認為，現時影響樓市最大的變數是中美之間的磨擦，加上中國監管政策密集出台，影響部分港人投資者的信心。對於樓市未來會否爆破，他認為機會雖然不大，但由於未能預料將來會否突然出現不利因素，籲投資者要在心理及財政上要做好準備，應對危機。

移民潮難礙樓市升勢

近年移民離港人數增加，有指會影響樓市前景。但施永青認為，今次移民潮有別於80、90年代。是次移民港人的年紀較輕，手上持有的物業較少，故對樓市影響也較輕微。他又指，即使市場上有移民盤放售，也快速被人吸納，反映樓市需求依然旺盛，料移民潮暫難左右樓市升勢。

0：05 - 2：20　加息會如何影響樓市？

2：25 - 3：50　樓市未來會否有爆破的機會？

3：55 - 7：10　移民潮會否令樓市下跌？

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5：00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【施永青講座第一集：樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市：按此

【施永青講座第二集：寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

同場加映：【財金投資名家講座】陳永陸收息股心水及講解樓市前景

欄名 : 財金投資名家講座

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