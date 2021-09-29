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【退休理財】善用2個投資概念　滾存退休財富跑贏通脹

博客 12:05 2021/09/29

分享：

想成功積累退休資產，投資者必須盡快了解並利用這2個概念。

1. 購買力

你可能會聽過較年長的一輩說過，以前2元可以買到一個菠蘿包。由於通脹關係，當時2元的購買力比現在高得多。如果你的資產沒有產生回報，價值就會降低。但是，如果你投資並賺取高於通脹的回報，從而使資產升值，購買力就能維持，甚至增加。

香港的通脹率約在2%至4%之間，而今天的平均儲蓄帳戶息率遠低於1%。如果把所有錢都放在儲蓄帳戶，將會令資產逐漸失去購買力。與此同時，雖然港股近日出現回落，但其長期平均回報能跑贏通脹。

2. 複息效應

為了增加你的購買力，你還可以利用複息的力量，複息效應是指將獲得的回報用作再投資，而隨着時間的推移產生額外回報時，所產生的指數式滾雪球效應。為了利用複息的力量，你需要設定符合你投資目標的回報。

舉例來說，每年儲1萬元，年息率為5%，讓本息滾存10年後，總共可獲得132,068元。但如果每年的利息都提取的話，只可取得100,000元本金，合共提取利息27500元（500元＋1000元＋1500元＋2000元＋2500元＋3000元＋3500元＋4000元＋4500元＋5000元），總共127,500元。因此，將賺到的利息或回報再投資，對長期資本積累發揮很重要的影響力。

購買力及複息效應是兩大最重要的投資概念，如果你不投資，你的購買力就會隨着通脹而被削弱。另一方面，由於複息效應，你的投資帳戶應長期呈指數增長。 這是大家最常接收到的理念。

但最後要提醒，你雖然要投資去保持資產購買力，卻不應因為恐怕通脹會蠶食購買力而迫自己投資。胡亂投資承受虧損風險，很可能高於購買力被削弱的衝擊。因此，這兩個概念應視為重要警惕，卻不應作為死規則跟隨。

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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