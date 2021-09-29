【5000元消費券】將軍澳中心加推消費券4大獎賞　回贈高達20%

新鴻基地產（00016）旗下的將軍澳中心為迎接第二期消費券，額外加推4大獎賞，獎賞合共逾4500份，涵蓋場內餐飲零售近200家商舖。由10月1日起，將軍澳中心將推出「消費券即用即賞」，The Point by SHKP會員於指定商戶即日以電子貨幣累積消費滿2,000元，即可獲贈400元商場贈券；消費滿4,000元，更可獲贈800元商場贈券，回贈高達20%。

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另外，將軍澳中心亦推出「堂食外賣加倍賞6」，於推廣期內，The Point by SHKP會員於場內餐飲商戶即日以電子貨幣消費滿300元，可獲50元Green Common現金券乙張，同日於場內零售商戶以電子貨幣單一消費滿100元，更額外加送20元吉龍糖現金券乙張。

至於「10月快閃消費賞」，The Point by SHKP會員於場內單一消費滿100元即送運動能量飲品1支；滿200元可獲20元商場餐飲贈券；滿300元更可獲30元商場餐飲贈券。

【迎接10月1第二期消費券發放 新地12大商場推消費賞上賞第二擊：按此】

此外，將軍澳中心更與新地12大商場一同推出「消費賞上賞」第二擊，於第二期電子消費券發放首日（10月1日） 推出單日限定100%回贈消費賞，買滿1,000元即送總值1,000元商場／商戶禮券組合！同時由10月1日起，顧客於商場以4大指定電子消費券支付工具單日消費滿3,000元及6,000元或以上，即可分別獲600元及1,500元指定新地商場購物餐飲贈券，同時更可賺取5倍會員積分。

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責任編輯：鄭樂怡

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