借力阿里生態優勢 淘特加碼服務欠發達地區

中國內地一二線城市的線上線下零售市場已相當完善，隨著零售基建日漸完善，欠發達地區（又稱下沉市場）的電商也在持續發展，並為消費者帶來具性價比的優質商品和服務，提升生活質素。

中國內地的欠發達地區指的是三線以下城市、縣鎮與農村地區的市場，包括有超過200個地級市、3,000多個縣城和4萬多個鄉鎮，範圍大而分散，如何服務好這些地區的消費者，是發展欠發達地區市場的要點所在。

淘特的推出，就是為了給中國欠發達地區的消費者提供更多具性價比產品供給。而生長於阿里巴巴的生態系統，一直都是淘特不斷獲得動能的絕佳優勢。自去年2020年3月推出後，淘特保持快速增長。和集團多年來深耕工廠、產業帶商家的批發業務1688.com深度融合，讓淘特在供給側，獨具優勢。憑藉著工廠直供，高性價比的產品，淘特獲得欠發達地區用戶的青睞，持續錄得用戶數量的強勁增長。在截至2021年6月30日止12個月，淘特的年度活躍消費者增長至超過1.9億，反映了以豐富消費品供給滿足消費者多元需求的策略成功。

借勢阿里生態多樣化資源的商業謀略，推動淘特再下一城，牽手集團的「數字農業」和阿里健康兩大業務團隊，加碼提升針對欠發達地區的供給和服務。

「鮮」味需求推動 農產品電商發展

中國地大物博，農產資源豐富。這些農產品過去一直受物流成本高及商品化程度低等限制，難以高效地賣出，更遑論在保持新鮮狀態，送達消費者手中；另一方面，縣域市場供應的食物選擇相對有限，未能充分滿足食客需求。兩者結合起來，便衍生出全新的需求。淘特看準市場需求，推出「鮮」味解決方案。

過去半年間，淘特和和阿里的「數字農業體系」進一步打通，直連全國5,000多個產地，以「產地直供」助農模式，一端連接農產品產地，一端連接超過1.9億年度活躍消費者，通過省去庫存、物流、分銷等中間環節降低成本，達致農產品「又好又實惠」。淘特還通過免佣金、官方補貼等一系列的福利舉措，推動了不少農產品商品化，實現助農、興農，讓更多「山珍海味」走出大山和廠房，豐富更多小鎮家庭的飯桌。

淘特今年更是首次參與豐收節活動，並在淘特手機應用程式首頁設立「豐收節專區」，深挖中國400多個直供產地的生鮮食品建成「雲上大糧倉」，讓美食走進縣域消費市場。

根據淘特於9月22日發布的「助農半年報」顯示，上線農副產品數量較今年2月多了1倍，品類包含時令蔬果、海鮮、五穀糧油、乾果炒貨以及各類農副產品，銷售規模增加4倍。

全天候支持欠發達地區消費者安全用藥需求

淘特除了照顧消費者的味蕾，也非常關注欠發達地區的醫療健康服務。9月中，淘特宣布與阿里巴巴集團旗下大健康領域的旗艦平台阿里健康攜手合作，在淘特上線阿里健康自營大藥房，提供醫藥及健康服務，為欠發達地區消費者提供7X24小時的免費藥劑師用藥指導諮詢服務，當中亦包括送藥上門服務。

線下藥房受場地面積所限，很難針對性地存放所有病症的藥品。在大部分時候，它們準備的是針對常見病的基礎藥，這也就意味著，總有一些人的用藥不屬於「常用藥」範疇，還是會面臨尋藥、用藥困難等問題，這不只是城鎮市場消費者面對的痛點，對於欠發達市場的消費者而言，則更加困難。淘特和阿里健康提供的互聯網購藥是一種有力的補充，能讓消費者以更方便地在獲得藥劑師指導下找到所需藥品。

▲ 淘特事業部總經理汪海

目前，阿里健康大藥房的淘特店已上綫16個一級類目，共6,000多款商品，包括處方藥物、保健滋補、醫療器械、及隱形眼鏡等種類，當中藥物達4,500款，覆蓋28種常用藥類目。

展望未來，淘特將繼續為全國消費者帶來更多具性價比的商品和服務，為每一位密密耕耘的農夫，將他們產出的優質「鮮味」，帶給全國消費者，讓農夫們都能體驗到「讓天下沒有難做的生意」的意義；同時面向全國的消費者，淘特可以藉此帶來更優質豐富的商品，更獨特且別具意義的，就是為欠發達市場的消費者帶來與城鎮一樣有保證及可靠的電商服務，共同打造更健康、更美好的生活。而借勢阿里的生態資源，淘特給欠發達地區的優質生活，還將帶來更多值得期待的美好。