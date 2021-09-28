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【MPF】強積金9月人均暫蝕$5,347　第三季人均累計投資虧損為疫情後最大

強積金 18:52 2021/09/28

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駿隆公布9月強積金初步回報表現，截至9月23日，月內強積金綜合指數跌2%，強積金人均回報蝕5,347元。當中，股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數均錄下跌，回報分別跌3.5%、1.3%及0.2%。

駿隆指，中國恒大集團陷入財務危機，衝擊中國房地產市場，引發中資股持續震盪。在股票基金之中，香港股票（指數追蹤）基金的月內回報減少5.8%，香港股票基金的回報則減少5%。

■９月強積金回報初步表現■

    點擊圖片放大

強積金第三季暫錄550億投資虧損

另一強積金顧問公司積金評級亦指，受香港及中國股市大跌以及9月所有主要資產類別下跌的拖累，截至9月24日的第三季，強積金體系預計錄得約550億元的季度累計總投資虧損，相當於每名強積金成員在第三季平均累計投資損失約為12,000元，是自全球新冠病毒大流行開始以來每名成員最大的季度累計投資虧損。

香港450萬名強積金帳戶持有人的平均帳戶結餘將下降至約25.9萬元。

年初至今人均回報仍有$1,688

然而，若以今年初至今的回報來看，按駿隆的資料顯示，人均回報仍賺1,688元，強積金綜合指數升0.6%。混合資產基金指數今年來的回報仍有3.4%增長，股票基金指數及固定收益基金指數則分別錄1.1%及0.5%跌幅。

若想知更多有關MPF資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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