【消費優惠】點點綠指定有機產品加$1多1件 精明消費 10:30 2021/09/29 分享： 由即日至10月5日，凡於點點綠分店購買指定產品有加1蚊多1件優惠，產品包括有機湘蓮子、有機100%純石榴汁、有機烏冬麵／蕎麥麵／麵線（素麵）及有機桑果乾等，數量有限，售完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】大航假期快閃優惠 六國酒店Staycation＋自助餐套票每位$449起 今日 【消費優惠】大航假期快閃優惠 六國酒店Staycation＋自助餐套票每位$449起 【好去處】水上的士10.1辦3條特別航綫 國慶遊維港$54起 2021/09/28 【好去處】水上的士10.1辦3條特別航綫 國慶遊維港$54起 【5000元消費券】華置六大商場迎第二期消費券 續送逾千萬現金券 精選禮券$10限量發售 2021/09/28 【5000元消費券】華置六大商場迎第二期消費券 續送逾千萬現金券 精選禮券$10限量發售 【消費優惠】李斯德林500毫升漱口水指定口味買1送1 2021/09/28 【消費優惠】李斯德林500毫升漱口水指定口味買1送1 【消費優惠】新雅童書展迪士尼系列圖書最低5折 補充練習8折起 2021/09/28 【消費優惠】新雅童書展迪士尼系列圖書最低5折 補充練習8折起 食品 積分優惠 付款優惠 飲食優惠 著數優惠 香港