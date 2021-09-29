【消費優惠】點點綠指定有機產品加$1多1件

由即日至10月5日，凡於點點綠分店購買指定產品有加1蚊多1件優惠，產品包括有機湘蓮子、有機100%純石榴汁、有機烏冬麵／蕎麥麵／麵線（素麵）及有機桑果乾等，數量有限，售完即止。

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撰文：hket小編

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