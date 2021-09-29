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【職場你點睇】親人病危醫院急召　公務員請假被拒　上司：要一日前通知

個人增值 12:50 2021/09/29

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公務員薪高糧準，一向是打工仔趨之若鶩的工作，不過公務員過於按本子辦事，工作墨守成規亦常為人詬病。最近一名公務員在社交平台Facebook的「公務員secrets」群組上大吐苦水，表示上班時收到醫院來電，被告知親人病危需要立即到醫院，該網民於是即時向上司取假趕往醫院。怎料上司以「放一日假要前一日通知」為由，拒絕網民離開。其後網民與上司擾攘一番，雖然最後能請假離開，但就令他大感憤怒，更批評上司：「我見唔到屋企人最後一面係咪佢負責啊？」

一名自稱「小薯」的公務員在社交平台群組上發文稱，當日他約8時上班，9時左右便收到醫院致電，得悉有親人病危，要立刻到醫院。「小薯」遂向上司請一天假趕往醫院，豈料上司表示，根據條例，放一天假要前一天通知，所以拒絕「小薯」離開。其後「小薯」要向上層EO（Executive Officer，行政主任）請假，最終也能成功請假，不過「小薯」就深感不忿，表示「搞咗一輪先走得，嘥我時間，遲啲如果返緊工醫院再打嚟佢又唔俾我走，我見唔到屋企人最後一面係咪佢負責呀？」並向其他網民徵求意見，若日後遇上相同情況應該要如何處理。

網友：職級低唔敢批

帖文下有網友留言「涼薄咗少少」、「直接SL（Sick Leave）走啦，VL（Vacation Leave）都慳返」，亦有人分享類似經歷「我都試過，上司講唔通，我唔理咁多調頭就走。好彩因為咁所以見到親友最後一面，後來我返工就遞信，咁嘅公司唔做都罷。」不過有細心網民就發現，該上司不願意批准假期，可能與其職級有關，「明顯你上司都好低級，點敢話事！」、「佢揸唔到主意，下次唔使同佢講直接同佢上司講。」

如果係你，你又會點做？

【後生同事愛用港式英文拼音　網民睇到想死：係唔識英文定點？：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 職場百科

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