【KOL】唔做地產經紀全職拍片　美國理財Youtuber年賺逾4,600萬元

愈來愈多人視KOL、Youtuber工作為自己的正職，可以自由分配自己的工作時間之餘，若能獲得廣告商垂青，收入隨時多過做「朝九晚五」的上班族。現年31歲的Graham Stephan是美國一位投資理財Youtuber，憑藉其古怪的風格及聰明的商業頭腦，每年從YouTube的事業上賺取600萬美元（相當於4,680萬港元）。對於一個「90後」來說，這絕對是一筆相當豐厚的收入，到底他是如何開始這一切呢？

【全球最賺錢Youtuber年僅9歲 年賺2.3億 創個人品牌玩具兼有製作公司：按此】

Graham Stephan的職業生涯實際上是始於房地產，他在18歲中學畢業後就取得房地產經紀執照，並開展其地產經紀工作。另一方面，他在2016年開通Youtube頻道，主要談財務獨立、儲錢、投資、房地產投資等話題。

不做地產經紀 全職做Youtuber

然而，他很快就意識到自己的時間分配優次，發現自己花在房地產事業上的時間及精力僅佔自己20%時間，其餘有80%時間都是花在YouTube影片製作上，他會熬夜剪輯影片，研究新主題及最新的金融趨勢，並與自己的追蹤者分享。他很快就發現自己在YouTube上賺到的錢比做全職地產中介要多，在他累積到大約150萬訂閱者的時候，他就毅然辭去地產經紀的工作，並將YouTuber作為自己的全職工作。在1年之間，單從YouTube廣告收入就賺到大約100萬美元。



由於他發帖次數頻密，大約每周出片3至4次，因而在短時間累積到不少「粉絲」。在2019年前，他某些視頻的觀看次數達到超過700萬次，比著名的美國真人騷比賽節目《America's Got Talent》2021年決賽的觀看次數還要多。在他26歲之齡，已成為一位百萬富翁。及至今年，在他不同頻道的廣告收入已合共達到142萬美元。



日做10個鐘 剪片度橋一腳踢



成功非僥倖，Graham Stephan坦言自己每天在電腦前工作近10小時，對市場作出研究，規劃影片的內容及編輯影片等等。一開始只有自己一個人包辦以上工作，但他後來發現自己需要一個團隊幫手，於是聘請了2名影片編輯，3人一起負責YouTube頻道及社交媒體帳戶管理。



能成功令追蹤人數有增長，除了是因為他投入在YouTube上的時間增加之外，亦因為他製作的內容有所不同，以往談論投資及房地產收益的影片令他廣為人知，但他並不會只是單一做相同的內容，反而會捕捉觀眾的口味及需求，現時已轉為多做新聞分析及解釋複雜的金融議題。

由此可見，要做一個成功的YouTuber工作並不輕鬆。你以為只要坐在鏡頭面前「吹下水」就可？但其實背後都要花上不少心血及時間，創作者亦要對頻道所述議題有熱誠，不斷就改良內容推陳出新，才可以獲得成功。

【沒有一朝致富的白日夢 台灣理財KOL：做好本業 才說投資：按此】

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App