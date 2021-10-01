【追劇推介】Netflix新上架日劇《激辛道》 一道無辣不歡者的心靈辣湯

▲ 《激辛道》講述一群同樣愛吃辣的同事，如何通過一起吃辣而紓解工作壓力。

「你食唔食得辣？」一句問話背後，可能是尋找同好的開場白，也可以是飯桌上最常見的閒聊。辣度有輕有重，味道亦豐富，有酸、麻，更有甜，足以「百貨應百客」。Netflix新近上架的日劇《激辛道》，開宗明義要帶觀眾踏上辣味之旅。主持人總是吃得滋味的飲食節目了無新意，這邊大汗淋漓又忙着呼口涼氣的吃相，或許更適合這個9月卻仍未轉涼的秋天。

講開食辣，家常菜如麻婆豆腐，或連鎖店的麻辣米綫，儼如每個香港人的comfort food。最貼地的粉麵檔枱上，必然有一樽辣椒醬或油。但真正嗜辣之徒，定當體會過愈食愈辣、愈辣愈過癮的口腹天堂，而非魚蛋河那一匙提味的辣油。《激辛道》中的每一道辣味料理，正是似要辣到人無力招架，讓吃的人汗如豆大，暢快淋漓。

▲ 《激辛道》是今年東京電視台新推出的深夜電視劇，以辛辣美食為主題。（電視劇照）

《激辛道》由製作《孤獨的美食家》的東京電視台推出，不同於《孤獨》的「一人獨享」，這次劇集由一群同樣熱愛美食的人擔演。有別於一般的美食劇集，《激辛道》獨特之處在於「激辛熱潮」，即主演群均屬「無辣不歡」之人。

東京吃辣之旅

電視劇由Johnny's事務所的桐山照史主演，擔綱主角的他飾演剛從大阪調往東京的上班族猿川健太。一名任職飲品公司後勤部門的單身漢，一下子變成「上京族」，更轉入極富挑戰性的營業推廣部，即跑數sales，難度可想而知。面對着新環境的期待和忐忑，猿川沒想到，第一個難關竟然是同事的激辣飯局。

▲ 男主角從吃不了辣，到勇敢挑戰每一道辛辣料理，體會挑戰過後的痛快。（電視劇照）

第一集中，猿川因拜訪客戶吃了閉門羹，室長特地為他舉辦飯局打氣兼迎新。來到餐廳的他一眼望去，滿滿一桌辛辣料理，不太吃辣的他即時面有難色，卻見同事個個眉飛色舞，更拼命加辣。為了融入，硬生生吃下食物，卻帶給他嶄新體會。那種辣味竄遍全身的電流感，以及走出餐廳後迎面吹來的晚風，讓他剎那開竅，不禁學着室長感歎一聲「重生」。

▲ 劇中營業推廣部全員均為無辣不歡之人，下班後經常一起吃辣驅除工作辛勞。（電視劇照）

營業部內一眾同事連同室長，5個人同樣嗜辣，且口味極重，點餐例必叫最辣級數，更有人自備辣油，吃前再淋一圈。各人吃辣的理由也千奇百怪，如室長谷岡就自創出「激辛道」，為吃辣演繹出一套理論；神秘冷傲的女同事大河內則是為了保持身形而吃辣；男神般的前輩認為吃辣有助增加自身魅力等。《激辛道》有男主角挑戰食辣之路的勵志感，配以一眾同事各具特色的辛辣風格，瘋狂詼諧兼而有之，相當富娛樂性。

畫面細節衝擊味蕾

▲ 演員們大快朵頤的鏡頭令人看得垂涎欲滴。（電視劇照）

每一集的料理畫面都充分刺激食慾、衝擊味蕾，從廚師烹煮食物的細節畫面，讓觀眾彷彿也跟着體會辣味直衝腦門的刺激感。演員們的滋味吃相、汗流滿面也一口接一口的模樣，也令人看得口水直流。劇中的地獄拉麵、韓式辣豆腐鍋、泰式辣河粉、麻婆豆腐等輪流登場，恨不得馬上走出門照着主角的餐點大吃一頓，出一身通體舒暢的汗。

▲ 男主角受身邊同事啟發，從辛辣料理中體會克服困難的勇氣。（電視劇照）

正如劇集每集的引言：「激辛道——面對激辣以追求昇華之道。在激辣的世界中，不畏失敗。敢於面對困難的勇氣，會成為無可取代的精神食糧。」體驗過真正的辣，就能擁有戰勝一切的力量。做人做事，面對難關挑戰，就像面對一道全新未知的辛辣料理，需要的是有直視的勇氣、勇敢吞下的膽量。