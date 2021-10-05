【萬聖節2021】海洋公園哈囉喂全園祭　優惠門票低至每位298元即可入場

每年萬聖節海洋公園的哈囉喂活動都是重點節目之一。今年的「哈囉喂全園祭」以「新常態•玩過界」為主題，於10月1日至31日期間舉行。以下精選多個購票優惠，適用於哈囉喂全園祭期間入園玩樂，成人最平只需298元，而小童最平只需179元。

哈囉喂增設驚嚇互動活動

今年的「哈囉喂全園祭」以「新常態•玩過界」為主題，於10月1日至31日期間，園內的海濱樂園區域有以南瓜為主題的「南神莊園」，也有「20周年追魂館」。館內有日本鳥居、墨西哥亡靈節、西式及中式鬼王地府，同時展出歷年哈囉喂的嘩鬼服飾；又有懸疑的「老大街尋兇」，入場人士可化身成為偵探，在大街的店舖內尋找綫索。

哈囉喂大滙演將會上演「舞命招魂台」及「屍人大婚」等節目。同時，入場人士亦可置身於以燈光及聲效營造的「黑暗幻影」禁區拍照。另外，海濱小賣站更有專業化妝師提供臉部彩繪服務。

今年因為防疫措施，位於高峰樂園的鬼屋將改為開放式互動設計，設3個主題鬼屋「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」，入場人士會在喪屍成群的廢城、熱帶雨林及荒廢控制室內與嘩鬼搏鬥。

玩開放式鬼屋需另購追加門票

普通入場門票只包括「南神莊園」，「20周年追魂館」、哈囉喂大滙演及「老大街尋兇」。如果大家想玩盡一點，可另外加購哈囉喂景點追加門票，便可無限次進入「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」3個景點，要注意追加門票大小同價。

追加門票：280元

智紛全年入場證金卡或銀卡、無限FUN入場證、開SUM夏日入場證或無限次入場證追加門票：252元

智紛全年入場證－優越卡追加門票：238元

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普通入場門票購票優惠一覽

所有顧客購票後，必需在入場前14天到海洋公園網站綫上預約到訪日期。

1. 海洋公園秋日優惠套票

秋日優惠套票可於星期一至日使用，優惠期由即日起至10月31日，在「哈囉喂全園祭」期間可當作普通入場門票使用。購票時需要預定日期方可進場，亦可直接於海洋公園網站訂購。

成人票價：360元，包括入場當日30元園內購物及30元飲食電子現金券各1張

小童票價：195元，包括入場當日30元園內購物電子現金券1張

2. 周一至周四門票優惠

海洋公園亦設有周一至周四門票優惠。成人及小童都可以獲得入場當日價值30元的園內購物電子現金券一張，此優惠由即日至10月28日的星期一、三、四適用，可直接在海洋公園網站訂購，在「哈囉喂全園祭」期間，可當作普通入場門票使用。

成人票價：298元，包括入場當日30元園內購物券1張

小童票價：179元，包括入場當日30元園內購物券1張

3. 無限FUN入場證

另一個最新推出的優惠是香港人限定的無限FUN入場證，可由即日至2022年2月28日期間無限次入場。在「哈囉喂全園祭」期間，可當作普通入場門票使用。

成人票價：598元

學生票價：478元

小童（3至11歲）：328元

4. 八達通消費券專享購票9折

由即日至10月31日，顧客於海洋公園正門售票處使用八達通消費券購買普通門票，可享額外9折優惠。在「哈囉喂全園祭」期間，可當作普通入場門票使用。

成人票價：折後324元，送1張30元購物電子現金券及1張30元餐飲電子現金券

小童票價：折後176元，送1張30元購物電子現金券

5. trip.com：訂票贈Häagen-Dazs️迷你雪糕券

在10月10日前，經trip.com網站預訂秋日限定優惠門票、周一至周四門票指定組合，會獲贈Häagen-Dazs️迷你雪糕杯電子兌換券一張，可於7-eleven兌換雪糕一杯。每人最多可預訂2張門票。在「哈囉喂全園祭」期間，可當作普通門票使用。

此外，由即日至2022年2月26日，訂購無限FUN入場證亦可獲贈雪糕電子兌換券1張。

海洋公園哈囉喂全園祭開放時間 日間體驗：即日至10月31日上午10時至晚上6時

日連夜驚嚇體驗：10月14日至17日、22日至24日、29日至31日上午10時至晚上10時 （海洋公園逢星期二休園） 官方網站

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：李伊洛

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