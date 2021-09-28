▲ 【數碼轉型】科技成就時代 港企應把握3大未來趨勢

香港這個城市在金融、教育科研和初創發展等方面均在世界舞台上佔一席位──香港為全球第4大金融中心和第5大證券交易市場、擁有5所名列世界前100名的大學，而且具備世上發展快速的初創企業生態系統，並至今成功孕育了8家獨角獸企業。除了繼續充分發揮本港的獨特競爭優勢外，我們深信香港企業需要及早把握3大科技趨勢，分別為混合雲和多雲策略、現代化的工作場所，以及可持續發展，以更好地捉緊未來的發展機遇。

1. 採用混合雲和多雲策略推動企業轉型

不少高瞻遠矚的企業預視到雲端運算的潛力，廣泛應用於營運中。當中大部分企業出於業務需要，傾向選擇混合雲模式，以符合法規和數據主權等要求。高效的混合雲解決方案能夠實現遙距辦公、支援在雲端上創新以及更配合公司現有本地基礎架構的投資。

每間企業根據自身不同的雲端需求，各自有獨特的數碼轉型之路，採用的雲端運算方案需要因時制宜。Microsoft致力提供不同的雲端方案，切合不同企業的用量和需要，讓他們在其轉型歷程行穩致遠。

Microsoft早於10年前成為首間在香港設立數據中心的跨國雲端服務供應商，時至今天，9成恒生指數企業正使用Microsoft雲端服務。

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2. 以業務自動化實現現代雲端工作場所

企業均意識到混合辦公模式是未來的趨勢，並開始通過虛擬流程和遙距協作實現轉型。混合辦公模式意味着多數企業的運作方式出現巨大轉變。從營運到工程、銷售、供應鏈和財務，企業的每一個流程都需要重新規劃，以適應邁向數碼工作流程的轉變，雲端基礎架構在實現這一轉變中至關重要。

轉型至混合辦公亦讓我們重新思考從員工體驗、人才管理到數碼營銷和活動的部署。例如，施耐德電氣則利用Azure平台，連接IoT設備，提供智能辦公室方案Ecostruxure Workplace Advisor，包括採用流動工作桌的企業，反映實時的使用率。會議室管理方案可了解使用人數，提供相應的能源管理策略。

然而，混合辦公模式增加企業被攻擊的可能性。公司需要端對端的企業級網路安全解決方案，以保護其人員、數據和基礎架構。隨着雲端日漸普及，企業需要通過應用「零信任」（Zero Trust）的安全模型，對每一個訪問請求進行身份和裝置合規性驗證，以減低風險。

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3. 邁向可持續發展的未來

Microsoft自2012年開始致力實現碳中和（Carbon Neutral），更承諾至2030年達致負碳排放（Carbon Negative）。現時已成立一個10億美元的氣候創新基金，以加快全球在降低、控制和去除碳排放的科技發展，同時亦致力在營運、產品、政策及支援層面推動可持續發展，讓客戶及合作夥伴與我們採取相同做法。

例如，Microsoft與一個日本連鎖便利店集團在廢物管理範疇合作，應用機器學習的預測模型，讓該連鎖便利店集團得以預測分散在400間分店、超過600種新鮮食品的每日需求。該學習模式可大大提高預測的準確性，將錯誤率從人手處理的18%大幅降低至4%。這有助減少食物浪費，以及降低相關的成本。

展望未來，Microsoft香港將會繼續與合作夥伴攜手開發創新方案，以科技的力量協助香港各行各業在新時代中成就更多。

【作者簡介】陳珊珊為Microsoft香港及澳門區總經理，負責執掌整體策略、業務營運、提高人才水平及領導提升客戶滿意度，以促進業務增長。