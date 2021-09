【加密貨幣】摩根大通CEO再唱淡虛擬貨幣　曾稱比特幣「騙局」：升10倍也沒興趣

當全世界都熱捧加密貨幣,連國家都開始承認及接納虛擬貨幣的合法性時,摩根大通CEO Jamie Dimon卻不看好加密貨幣。早在2017年時,他就指比特幣是一種「騙局」,而在最近的一次訪問中,Dimon又再次反對投資比特幣,更直言借錢買比特幣的人是「笨蛋」。

比特幣今年累計急漲超過50%,4月份曾創下6.5萬美元的歷史高位,引來不少投資者躍躍欲試。最近有國家開始承認比特幣當做法定貨幣,加上高盛、摩根士丹利等銀行又積極推出自己的加密貨幣和產品,令投資者信心大增。其中摩根大通是首間向客戶提供加密貨幣基金買賣的大型銀行,不過其公司行政總裁Jamie Dimon對加密貨幣就「耍手擰頭」,最近在一次媒體訪問中,被問到對加密貨幣的看法時,他更表示如果投資者借錢買比特幣,就是一個笨蛋。

I think if you borrow money to buy bitcoin, you're a fool.(我認為如果你借錢買比特幣,你就是個傻瓜。)