  • 30°C
香港時間 : 2021928日 (週二) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】摩根大通CEO再唱淡虛擬貨幣　曾稱比特幣「騙局」：升10倍也沒興趣

精明消費 18:40 2021/09/28

分享：

當全世界都熱捧加密貨幣，連國家都開始承認及接納虛擬貨幣的合法性時，摩根大通CEO Jamie Dimon卻不看好加密貨幣。早在2017年時，他就指比特幣是一種「騙局」，而在最近的一次訪問中，Dimon又再次反對投資比特幣，更直言借錢買比特幣的人是「笨蛋」。

比特幣今年累計急漲超過50%，4月份曾創下6.5萬美元的歷史高位，引來不少投資者躍躍欲試。最近有國家開始承認比特幣當做法定貨幣，加上高盛、摩根士丹利等銀行又積極推出自己的加密貨幣和產品，令投資者信心大增。其中摩根大通是首間向客戶提供加密貨幣基金買賣的大型銀行，不過其公司行政總裁Jamie Dimon對加密貨幣就「耍手擰頭」，最近在一次媒體訪問中，被問到對加密貨幣的看法時，他更表示如果投資者借錢買比特幣，就是一個笨蛋。

I think if you borrow money to buy bitcoin, you're a fool.（我認為如果你借錢買比特幣，你就是個傻瓜。）

Dimon強調自己對比特幣缺乏興趣，並非與其價格有關，就算比特幣能在5年內漲幅達10倍，他都不在乎。一直以來Dimon都批評比特幣不如傳統資產，並呼籲投資者不要購買。他曾表示比特幣是一種欺詐行為，因為使用比特幣進行交易能讓犯罪分子逃避美國當局的追捕。

指虛擬貨幣遲早受監管

Dimon又稱，投資者花費太多時間和精力在數字資產上，而加密貨幣最後亦會受到監管，因為「政府幾乎監管所有事」。近日中國全面打擊加密貨幣，內地虛擬貨幣交易平台火幣全球站遭封殺，中國央行等多個政府部門發聲明明確指出，在內地交易、兌換虛擬貨幣等活動均屬非法金融行為。

目前香港對加密貨幣的監管不算多，但有傳指政府將在2021至2022立法年度修訂《打擊洗錢條例》條例草案，希望儘快落實建立虛擬資產交易所發牌制度。投資者投資加密貨幣及選擇平台前應先了解風險。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 理財快訊

最新專欄文章 更多

【十一黃金周】受惠行業復甦　黃金周短期刺激　大行看好內地旅遊業
今日
【十一黃金周】受惠行業復甦　黃金周短期刺激　大行看好內地旅遊業
【抗通脹】港8月CPI按年升1.6%　政府料基本通脹將維持大致溫和
2021/09/21
【抗通脹】港8月CPI按年升1.6%　政府料基本通脹將維持大致溫和
【抗通脹】港7月CPI按年升1%　外出用膳及交通費上升帶動
2021/08/19
【抗通脹】港7月CPI按年升1%　外出用膳及交通費上升帶動
ZA Bank信用卡帳單分期計劃　可獲帳單總額2%的現金回贈
2021/08/18
ZA Bank信用卡帳單分期計劃　可獲帳單總額2%的現金回贈
陸金所香港開業1周年優惠　獎賞價值高達2,000元
2021/08/06
陸金所香港開業1周年優惠　獎賞價值高達2,000元
虛擬貨幣種類 虛擬貨幣 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 經濟 比特幣

下一篇文章

【好去處】水上的士10.1辦3條特別航綫　國慶遊維港$54起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【富豪分手】Elon Musk曾三度離婚　盤點富豪圈8位前妻靠分身家致富
【富豪分手】Elon Musk曾三度離婚　盤點富豪圈8位前妻靠分身家致富
今日優惠精選 - 【消費優惠】Starbucks買手調飲品送限量版可重用星巴克杯　kkday預訂海雲天蟹宴買一送一
【消費優惠】Starbucks買手調飲品送限量版可重用星巴克杯　kkday預訂海雲天蟹宴買一送一
【學生津貼】中小學幼稚園學生可獲$2,500津貼　11月5前交表格
【學生津貼】中小學幼稚園學生可獲$2,500津貼　11月5前交表格
【消費優惠】李斯德林500毫升漱口水指定口味買1送1
【消費優惠】李斯德林500毫升漱口水指定口味買1送1
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月28日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月28日）
【5000元消費券】迎接10月1第二期消費券發放　新地12大商場推消費賞上賞第二擊
【5000元消費券】迎接10月1第二期消費券發放　新地12大商場推消費賞上賞第二擊