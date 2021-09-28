【加密貨幣】摩根大通CEO再唱淡虛擬貨幣　曾稱比特幣「騙局」：升10倍也沒興趣

當全世界都熱捧加密貨幣，連國家都開始承認及接納虛擬貨幣的合法性時，摩根大通CEO Jamie Dimon卻不看好加密貨幣。早在2017年時，他就指比特幣是一種「騙局」，而在最近的一次訪問中，Dimon又再次反對投資比特幣，更直言借錢買比特幣的人是「笨蛋」。

比特幣今年累計急漲超過50%，4月份曾創下6.5萬美元的歷史高位，引來不少投資者躍躍欲試。最近有國家開始承認比特幣當做法定貨幣，加上高盛、摩根士丹利等銀行又積極推出自己的加密貨幣和產品，令投資者信心大增。其中摩根大通是首間向客戶提供加密貨幣基金買賣的大型銀行，不過其公司行政總裁Jamie Dimon對加密貨幣就「耍手擰頭」，最近在一次媒體訪問中，被問到對加密貨幣的看法時，他更表示如果投資者借錢買比特幣，就是一個笨蛋。

I think if you borrow money to buy bitcoin, you're a fool.（我認為如果你借錢買比特幣，你就是個傻瓜。）

Dimon強調自己對比特幣缺乏興趣，並非與其價格有關，就算比特幣能在5年內漲幅達10倍，他都不在乎。一直以來Dimon都批評比特幣不如傳統資產，並呼籲投資者不要購買。他曾表示比特幣是一種欺詐行為，因為使用比特幣進行交易能讓犯罪分子逃避美國當局的追捕。

指虛擬貨幣遲早受監管

Dimon又稱，投資者花費太多時間和精力在數字資產上，而加密貨幣最後亦會受到監管，因為「政府幾乎監管所有事」。近日中國全面打擊加密貨幣，內地虛擬貨幣交易平台火幣全球站遭封殺，中國央行等多個政府部門發聲明明確指出，在內地交易、兌換虛擬貨幣等活動均屬非法金融行為。

目前香港對加密貨幣的監管不算多，但有傳指政府將在2021至2022立法年度修訂《打擊洗錢條例》條例草案，希望儘快落實建立虛擬資產交易所發牌制度。投資者投資加密貨幣及選擇平台前應先了解風險。

責任編輯：嚴熹曼

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