【虛擬銀行】Mox開業一周年優惠　1%活期息定純黑金屬卡吸引你？

儲蓄、消費、借貸各方面做咗幾多生意呢？

着數講完，返嚟講番啲嚴肅嘢。

要了解一間銀行嘅經營情況，單係睇報表係睇唔到幾多嘢的，簡單如有幾多客人就已經未必睇到喇。

Mox喺佢哋一周年嘅新聞稿就放咗一啲有關儲蓄、消費、借貸嘅數據出嚟，今日攞嚟同大家討論吓喇。

喺儲蓄方面，Mox上客數已經超過16萬，存款額接近56億。呢個數其實都唔細，根據我嘅認知，香港有好幾間中小型銀行嘅Deposit customer數目大概係40萬至80萬，即係話Mox用一年時間做到一間中小型銀行20至40%嘅客量，人均存款做到35,000蚊，都算唔錯嘅成績。

喺消費方面，Mox Card嘅總消費額接近20億，使用量接近600萬次，即係平均每筆消費333蚊，平均每名客戶消費37.5次，如果假設客量喺過去1年係前綫平均上升的話，有效客戶嘅每月平均消費去到6.25次，咁都幾犀利，證明Mox Card嘅Share of Wallet都做得唔錯。

喺高回贈策略下，Mox向客戶派出超過2,500萬現金回贈，以20億消費額計算，回贈額係1.25%，非常貼近基本回贈率1%，證明Mox成功透過指定商戶嘅高回贈，爭取到客戶喺其他低回贈嘅商戶消費，策略算係成功喇！

【一次性手續費 vs 每月手續費 消費分期「一次性手續費」真係着數啲？：按此】

喺借貸方面，超過9萬名客戶已經申請Mox Credit，80%係Straight-through process而唔需要提交額外文件，平均7秒就有第一次申請結果，呢個同我之前嘅實測好接近喇！

總批出嘅信用額超過30億，假設有70%客人成功攞到Mox Credit，咁個平均信貸額就大約5萬 ；不過「信貸額」就唔代表「實際信貸量」，後者Mox今次未有透露，睇嚟都要等睇報表先會知道更多喇。

Mox未來發展又如何？

Mox亦都有透露嚟緊嘅Product pipeline，話佢哋有40%至45%客人希望有外幣兌換、股票交易、出糧戶口服務。

其實之前Mox喺出咗Card instalment loan之後，成個Credit card服務都可以話係「齊晒章」，可以將精力放喺其他產品喇。

新聞稿咁樣寫得，我諗Mox下一步會傾向再多做一啲基礎銀行服務，進一步穩固客戶忠誠，而無好似其他同行咁要快快「割韭菜」式地推出財富管理服務，睇嚟集團嘅目光唔淨止放喺未來1年咁短喇。

Mox一周年小總結

今篇同大家實測咗Mox嘅生日優惠，我覺得玩法上難度算係中至低啦，知道大家對「金屬卡」同「1%利率」都很想要嘅情況下，做出咗一啲令大家都開心嘅回應（銀行始終唔係善堂嘛），你好我好咁啦。

營業數據上就睇到Mox成個發展都做得唔錯，存款、支付、貸款三頭馬車都有一定嘅客量同忠誠度。我希望其他銀行都可以出多啲數據畀大家了解更多啦。

至於未來發展上，Mox就話客人想快啲有外幣交易、股票交易同埋出糧戶口服務，睇嚟Mox會傾向先進一步加強基礎銀行服務嘅配套，未急住馬上循財富管理嗰邊增加收入喇。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (140) — Mox 開業一周年，儲蓄、消費、借貸各方面做咗幾多生意呢？有咩生日優惠值得大家留意呢？未來發展又會係點呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。