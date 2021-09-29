【虛擬銀行】Mox開業一周年優惠　1%活期息定純黑金屬卡吸引你？

Mox開業1周年，除咗推出咗3個生日優惠之外，仲趁機會公布咗一啲有關儲蓄、消費、借貸嘅營業數據，包括過去1年時間上咗幾多客、吸咗幾多存款、做咗幾多Payment、開咗幾多Credit limit、平均Credit申請時間等等，都幾有趣的，仲可以用嚟評估一下香港各虛銀嘅發展情況。

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Mox仲透露咗一啲未來嘅發展方向，話會「繼續傾聽客戶需求」喎，唔知佢哋嘅計劃又啱唔啱大家口味呢？

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今日就同大家實測一吓Mox嘅生日優惠、討論吓最新營業數據、再分析吓佢哋未來嘅發展喇！

Mox三大生日優惠，邊隻最易玩呢？

Mox今次會推出3個生日優惠，分別係

1%活期存款利率（Mox Bonus）

Mox推薦共賞計劃

金屬Mox Card大抽獎

唔知邊隻最容易玩呢？

首先講講1%存款利率（Mox Bonus），乜唔係所有虛銀都1%利率嘅咩？

俱往矣喇！上年呢個時間真係每一間虛銀都玩緊1%活期存款利率嘅，不過嚟到今日就已成過去喇，所以「好息之徒」都可以考慮吓呢個優惠，上限有50萬蚊咁多，都幾有競爭力的。

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玩法係要先用Mox Card消費4,000蚊，個戶口再最少有50,000蚊，完成任務後當月往後日子就會有1%利率，我自己就配合埋啲5%／10%回贈一齊玩，都不是太難的，當我消費夠數，佢仲有Push notification同E-mail提示，版面亦會見到利率轉咗，一貫地貼心呀吓！

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生日優惠第二擊就係「Mox推薦共賞計劃」，都唔係第一次出喇！玩法同上次差唔多，推薦第一個朋友有100蚊、第二個有150蚊、如此類推去到第五個就有300蚊，之後就落番每個100蚊。

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而被推薦人如果申請Mox Credit，使用Mox Credit消費滿200蚊就回贈200蚊，好似被推薦仲着數少少喎！

咁呢個優惠難度分絕對係零，真係白賺白不賺……

最後就係「金屬Mox Card大抽獎」，我諗Mox都知大家好鍾意佢張純黑金屬卡，但係一早派晒咯喎，點算好呢？

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𠵱家機會嚟喇飛雲！只要玩頭先提到嘅「Mox推薦共賞計劃」，每成功推薦一次就有一個抽獎機會，每人上限5次，名額1,000人。大家中唔中到呢1,000個名額，就睇大家運氣喇！

Mox喺儲蓄、消費、借貸各方面做咗幾多生意呢？，請按【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (140) — Mox 開業一周年，儲蓄、消費、借貸各方面做咗幾多生意呢？有咩生日優惠值得大家留意呢？未來發展又會係點呢？】