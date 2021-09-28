【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？　施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇）

疫情下改變傳統工作模式，導致市場對寫字樓需求大減，寫字樓租金何時見底？未來會否有反彈的空間？與此同時，零售業在疫情中受重創，商舖舖價及租金大幅下跌，隨着經濟復甦及憧憬兩地通關，商舖是否有值博的空間？在需求熾熱的情況下，投資車位又有哪些因素要注意？中原地產創辦人施永青為你分析寫字樓、商舖、車位未來走勢。

疫後需求減少 寫字樓跌勢未改

施永青認為，受累疫情下仍未能通關，導致寫字樓空置率高企，租金跌勢持續。他認為，疫情下改變傳統工作模式，不少企業改為在家工作，也導致市場對寫字樓需求大減，預計未來寫字樓的租金仍會持續下跌。

兩地通關 商舖價格有望回升

另一方面，零售業在疫情中受重創，商舖舖價及租金大幅下跌，他分析指，現時商舖租金下跌的幅度大於舖價，反映業主對本港零售業有信心。他認為，中央未來或會支持本港零售業，待兩地通關，內地旅客訪港刺激消費，將有望支持商舖價格及租金回升。

由於疫情期間，商舖舖價大跌，吸引不少投資者趁低吸納。施永青認為，現時入市投資商舖的投資者均具有一定實力，而且主要為長綫投資為主，也反映投資者對後市有一定信心。

投資車位需留意需求及放租限制

本港車位供不應求，吸引不少投資者買入車位收租。但施永青提醒，投資者買入車位時，需留意該區或該大廈的需求，以及留意大廈公契會否就車位放租設限。他認為，當樓價大升，投資者難入市炒賣小單位時，車位才具有相當的投資價值，認為現時車位價格升勢或已到頂，籲投資者入市前應仔細考慮。

0:05 - 1:55 寫字樓前景如何分析？ 1:58 - 6:00 商舖何時見底？ 6:05 - 6:55 現時是否投資商舖的好時機？ 7:00 - 9:35 投資車位有何風險？

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