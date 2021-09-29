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【消費優惠】KFC$50／6件雞　日本城買3件貨品滿$120享8折

精明消費 07:00 2021/09/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：$50／6件雞

最後2日啦！9月29日至30日（下午6時至9時），到全綫香港肯德基分店（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）堂食／外賣自取可享50元6件雞優惠。至於KFC好味速遞，於早上11時後惠顧任何套餐，即可用50元加配到6件雞。

    點擊圖片放大

是次優惠可選擇家鄉雞或香辣脆雞，包括3件上髀及3件下髀；如上髀未能供應，將以正胸或側胸代替；如下髀未能供應，則以雞翼代替，數量有限，售完即止。

KFC手機點餐
KFC好味速遞

2. 日本城：買3件貨品滿$120享8折

日本城推出盤點清貨優惠，全綫JHC日本城／生活提案門店及網店全場任揀3件貨品滿120元即享8折。

    點擊圖片放大

多種貨品都有優惠，包括口罩、小家電、小型傢俬、廚房用品、儲物收納用品、家居用品及寢室用品等。

需要注意的是，任選商品不包括各款禮券、現金券、美食券、易購點內之大型電器及大型傢俬。

日本城網店

3. 泰昌餅家：皇牌蛋撻買一送一

由即日起至9月30日，泰昌餅家推出皇牌蛋撻買一送一優惠。每位顧客每次最多購買皇牌蛋撻12件，數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 日本城 KFC

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