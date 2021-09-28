【十一黃金周】受惠行業復甦　黃金周短期刺激　大行看好內地旅遊業

「十一」國慶黃金周將至，同程旅行發布《2021十一黃金周旅行趨勢報告》，預料今年黃金周會掀起國內旅遊熱潮，全國旅遊人數將達6.5億，恢復至2019年同期的八成以上。有大行對未來中國旅遊市場及內地旅遊股持樂觀看法，相信黃金周會為旅遊股帶來短期催化作用。

全球疫情持續，世界各地人民想出國旅遊變得愈加困難。適逢黃金周長假期，加上內地防疫工作到位，令不少內地民眾轉而選擇國內遊。早前內地中秋節3日假期，根據文化和旅游部數據中心測算，全國國內旅遊人次累計有8,815萬，幾乎已恢復至2019年中秋節的87.2%，顯示國內旅遊業正在逐步復甦。

內地旅遊業逐步復甦

報告指，預計黃金周長假旅客出行需求大增，有更多人會在國內做周邊短途遊、中長綫出遊、探親等。現時國內機票平均價格已經比剛過去的中秋上升約10%，酒店、門票、火車等不同的旅遊產品預訂量亦有增長趨勢，相信旅遊業需求會持續增長。

於本港上市的內地旅遊股其中包括同程藝龍 （00780） 、復星旅遊文化 （01992） 、攜程 （09961） 、香港中旅 （00308） 等，有大行則對同程藝龍有較樂觀的看法，包括瑞銀及摩根士丹利。

瑞銀預期，黃金周會釋放積壓需求，帶動公司收入回復增長；而摩根士丹利則表示，同程藝龍短途旅遊訂單量在中秋假期有近半增長，優於行業平均水平。而彭博綜合預測，同程藝龍今年盈利能力料超越疫情前2019年水平，按年增長139%。

中國作為全球最大的旅遊市場，擁有巨大的擴張潛力。根據易觀報告分析中國旅遊市場未來的增長空間，預計中國旅遊市場於2025年規模將達到10萬億元人民幣。現時內地疫情雖偶帶不確定性，但相信黃金周短期內會為內地旅遊股帶來刺激。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

責任編輯：嚴熹曼

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