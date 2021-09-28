【5000元消費券】華置六大商場迎第二期消費券　續送逾千萬現金券　精選禮券$10限量發售

配合政府於10月1日發放第二期消費券，華人置業（00127）管理的6個商場，包括The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，除了繼續送出總值超過1,000萬元的現金券，更特別加推多款精選禮券及商品以低至10元供大家搶購。

於10月1日下午3時起，「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店將有新一批總值逾360萬元的商戶現金券陸續上架，當中包括i.t、玩具「反」斗城、八月花、牛角及Outback Steakhouse等，再度以特惠價7折發售，至於Levi's及G-SHOCK等精選禮券，更會以超低價3折發售。此外，網上商店將以10元發售電影禮券、護膚品、口罩及精品等。

另一方面，6商場的「消費券綫上綫下大賞」自8月推出以來反應熱烈，將繼續送出總值超過1,000萬元的現金券。凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，在The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費，有機會獲得以下豐富獎賞。

【迎接10月1第二期消費券發放 新地12大商場推消費賞上賞第二擊：按此】

獎賞一：500萬元「綫下」消費獎賞

顧客以政府消費券計劃指定的支付平台在The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿1,000元，可獲贈價值100元的商場購物現金券；消費滿3,000元，更可獲贈價值500元的美食及商場購物現金券，而且有關現金券均不設最低消費。獎賞總值約500萬元。

獎賞二：500萬元「綫上」額外商場現金券

「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店繼續公開發售6大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，總值超過500萬元，每人最多可以獲取的購物現金券500元。有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至2022年3月31日。

獎賞三：5倍會員積分

The ONE Club及WINDSOR CLUB的會員於2021年8月至12月期間逢星期一，透過政府消費券計劃指定的支付平台分別在The ONE及皇室堡消費，將獲得5倍會員積分（上限為30,000分）。

若想知更多消費券消息，請留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App