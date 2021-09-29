【消費優惠】大航假期快閃優惠　六國酒店Staycation＋自助餐套票每位$449起

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大航假期推出香港六國酒店高級客房住宿及餐飲套票快閃優惠，包括1晚住宿，並可選擇下午茶或半自助午餐等，每位附送4選1早餐一份，有全日早餐、日式、中式及港式早餐可供選擇。
快閃優惠套票設有兩款選擇。套餐A包括1晚住宿，顧客可在入住當日享用100分鐘點心任點任食放題下午茶半自助餐，每位成人會獲2杯啤酒。翌日，每位可享用4選1早餐。
套餐A：「快閃優惠」六國酒店（點心放題下午茶＋早餐）2天1晚套票
訂房日期：即日至10月3日晚上7時前
入住日期：由10月13日至11月30日（最少2人同行）
價錢：
星期一至日：
- 每位459元起（2位成人）
- 每位399元起（2位成人及1位3至11歲小童）
- 每位449元起（3位成人）
套餐B包括1晚住宿，並在入住當日享用半自助午餐。而在晚上，顧客可享用4小時和風晚市放題，每位除了可以獲得龍蝦、牛柳及鴨肝一份，更可任飲生啤。翌日也有早餐供應。
套餐B：「快閃優惠」六國酒店（半自助午餐＋晚市放題連任飲生啤＋早餐）2天1晚套票
訂房日期：即日至10月3日晚上7時前
入住日期：由10月13日至11月30日（最少2人同行）
價錢：
星期日至五：
- 每位669元起（2位成人）
- 每位609元起（2位成人及1位3至11歲小童）
- 每位659元起（3位成人）
星期六：
- 每位739元起（2位成人）
- 每位669元起（2位成人及1位3至11歲小童）
- 每位729元起（3位成人）
由即日至10月3日晚上7時，顧客可於大航假期網站訂購此套票，並選擇於10月13日至11月30日期間入住。詳情請參閱大航假期Facebook專頁。
撰文：hket小編
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欄名 : 消費錦囊