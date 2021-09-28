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【移民澳洲】上年度獲批逾4000移民簽證　港人移民澳洲創97年以來新高

澳紐 14:05 2021/09/28

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近年本港掀起移民潮，澳洲政府早前推出為港人而設的「避風港」政策，令港人更容易移民當地。澳洲政府之前公布年度移民數據，在過去1年獲批最多簽證的地區中，香港由上個財年的23位躍升至第8位。據澳媒報道，2020／21年度港人獲批的移民簽證數目，創1997年以來新高。

【港人6大類簽證申請 或獲澳洲優先審批：按此

與前一個財年比較　獲批簽證數目大增210%

澳洲特別廣播服務公司（SBS）中文版報道指，澳洲移民計劃年度報告中發現，在一般移民計劃（不計算人道簽證）下，澳洲由去年7月1日至今年6月30日期間，向港人批出4,312個永久居留簽證或永居前臨時簽證（下簡稱移民簽證），佔所有簽證2.69%。

另外，SBS翻查澳洲移民數據發現，2020／21年度港人獲批的移民簽證，較2019／20年度大增210%，由1,391個增至4,312個。即使與疫情爆發前的2018／19年度比較，也大增162%。

獲批簽證數目　創回歸以來新高

上一個財政年度獲批的移民簽證數目更是至少25年以來最高，甚至比1996／97年度為高。根據報道列出的資料，1996／97及1997／98年度，港人獲批移民簽證數目分別是3,591及3,491個，仍比上個財年獲批的簽證數目少約700至800個。

另外，報道更提到，為港人辦理移民留學的布里斯本註冊移民代理Ellen Wang指，今次報告顯示的數據截至6月30日，但澳洲政府在7月公布將以「最高優先次序」審批香港居民的技術移民簽證申請，意味這些數據還未包括「優待港人措施」所帶來的效果。故她預料，2021／22年度港人獲發的移民簽證可能會多於4,000個。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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