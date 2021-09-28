【美股分析】雲端認證服務Okta收購Auth0後見增長　進取者可先小注再收集

Okta收購Auth0後增長預期可再添動力，並將可支持股價表現。Okta（美：OKTA）是領先的識別管理平台，於5月以約56億美元成功完成了對Auth0的收購。投資者渴望了解Auth0將如何影響Okta的財務業績，以及Okta能否繼續有機增長。從剛公布的季績可一探究竟。

Okta為一家雲身份認證服務公司，其提供的服務可讓用戶通過安全認證一次登錄使用他們所需的所有軟體，免除了要記着多個不同應用程式或網站的登入資料。另外，在商業服務的層面，可以協助企業客戶的資訊管理團隊快速及簡易管理員工於不同職位，或工作流程所需用到應用軟體的存取權。假如企業存有一些老系統不能換，Okta能幫助企業將仍在使用的老系統或安裝在辦公室的應用程式與其雲端環境整合，從而提高營運效率。

第二季度增長勢頭持續

Okta早前公布了截至7月底的2022年第二財季業績，收入比去年增長了57%，但非公認會計準則（non-GAAP）經營利潤率從3.2%轉為-7.8%。由於Auth0是在上季度才加入的，所以第二季度的業績仍未能見到完整的情況，換個角度，投資者應該同時關注Okta和Auth0的兩家公司分開的獨立業績表現。

數字反映兩家公司分別都迅速增長。Okta錄得可觀的收入增長，按年上升39%，淨留存率為122%。Auth0的客戶辦證年合約價值按年增長63%，同時實現127%的強勁淨留存率，即是客戶花多了27%開支。這意味着，兩家企業不僅增長迅速，而且通過增加用戶和交叉銷售，從現有客戶身上增加價值。

Okta離盈利遙遙無期

不過，Auth0的GAAP淨虧損1.5億美元（撇除一次性股權補償支出仍蝕約1億美元），相比之下，其收入為3800萬美元，這是一個重大的警號。值得一提，Okta一直在虧損，再包括Auth0的巨大虧損，將進一步給公司帶來壓力。雖然收入增長是美好的，但一家公司必須以盈利為目標。收購後，Okta離這個目標似乎比以往更加遙遠。

至於Okta之所以收購Auth0是因為兩者可以互補。Okta傳統上提供低代碼解決方案，這意味着客戶可以只需投入少量的開發資源就能整合身份管理解決方案。另一邊廂，Auth0提供了一個由開發人員主導的解決方案，雖然這導致服務成本更高、銷售周期及整合時間更長，但靈活性及客製化的程度會更高。這亦是為甚麼在公布業績後Okta的股價能向好的原因，市場憧憬兩者能產生良好的協同效應。

估值高宜先小注

在估值方面，Okta目前以近33倍的市銷率（PS）進行交易，即使實現了到2026年達到40億美元收入目標，在2026財年市銷率仍高達9倍。因此，Okta的估值絕對稱不上便宜。對於追求增長而不是盈利的投資者會發現Okta很有吸引力。隨着網路安全威脅不時成為媒體頭條新聞，數位化趨勢加速，以及巨大的潛在市場機會，Okta加大市場推廣去搶佔市場份額是可以理解。有見及此，盡管估值昂貴，但如果股價繼續攀升，投資者亦不用感到驚訝。

在投資策略方面，進取的投資者可考慮先小注買入，如果出現調整再收集。至於較保守的投資者，則不妨等待出現較大的回調才伺機買入。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰Okta收購Auth0 漸見成效】（收費文章）

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