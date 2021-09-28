【人民幣定存】14間銀行定存最少2.2厘年息！　3個月人幣定存最高2.7厘

昨日比較了6個月人民幣定存存息，今日再比較3個月人民幣定存存息。愈來愈多銀行推出高息定存，本網挑選了14個高息定存，人民幣3個月定存年息最少達2.2厘，最高則達2.7厘，即睇邊間銀行最高息！

【最少2.15厘 10大高息6個月人幣定存：按此】

■3個月人幣定存，邊間年息有2.7厘？■

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比較3個月人幣定存，星展銀行以2.7厘居冠，入場費只需等值5萬港元，優惠至10月5日止。而富融銀行則為2.68厘年息，以0.02厘差距屈居第二，惟起存額只需1元人幣，適合資金不多的存戶。招商永隆的年息為2.55厘，門檻為10萬元人幣。

另外，信銀國際、南商及富邦銀行皆為2.5厘息，起存額由1萬人民幣至等值30萬港元不等。值得注意的是，南商的存期為98天，而非3個月。至於上商及集友銀行均享年息2.45厘，而工銀亞洲則以2.4厘年息緊隨其後。

華僑永亨年息為2.35厘，起存額為等值10萬港元；大眾銀行為2.3厘，起存額為1萬人幣。天星銀行亦有2.2厘息，人場費只需1元人幣。

責任編輯：曹佩鈞

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