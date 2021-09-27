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【5000元消費券】迎接10月1第二期消費券發放　新地12大商場推消費賞上賞第二擊

精明消費 18:35 2021/09/27

分享：

第二期電子消費券將於10月1日正式發放，為迎接第二期電子消費券的發放，以東港城、上水廣場及北角匯為首的新地12大商場宣布加推「消費賞上賞」第二擊。

12商場合共派出5,000萬會員積分及逾百萬贈券，於第二期電子消費券發放首日 (10月1日) 更推出單日限定100%回贈消費賞，買滿1,000元即送總值1,000元商場或商戶禮券組合。

【荃灣廣場及新達廣場齊推消費券獎賞　買滿$2000送$100優惠券：按此

新地12大商場 「消費券賞上賞」第二擊詳情

推廣期 2021年10月1日起（至換完即止）
換領時間 下午1時至晚上10時
換領地點 各參與商場顧客服務中心或禮品換領處
參與商場 東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場
活動內容
  • [10.1限定100%回贈] 消費滿1,000元即賞 1,000元禮券組合

The Point by SHKP會員以1,000分換領「消費券千元賞」電子預留證，並於10月1日以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於參與商場即日消費1,000元，即可獲贈總值1,000元指定商場或商戶禮券組合。
 

  • 消費滿3,000元即賞600元贈券兼額外賺5倍會員積分

10月1日起，顧客以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於參與商場單日消費滿3,000元，即可獲總值600元指定新地12商場購物餐飲禮券；The Point會員更可同時賺取額外5倍會員積分 （額外積分上限為30,000分）。商場贈券組合包括50元購物贈券6張及50元餐飲贈券6張。

  • 滿6,000元送1,500元贈券兼額外賺5倍會員積分

10月1日起，顧客以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於指定參與商場（東港城、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心及屯門寶怡商場）單日消費滿6,000元，即可獲贈總值1,500元指定新地商場購物餐飲贈券；The Point會員更同時賺取額外5倍會員積分（額外積分上限為100,000分）。商場贈券組合包括50元購物贈券15張及50元餐飲贈券15張。

若想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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