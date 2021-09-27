【5000元消費券】迎接10月1第二期消費券發放　新地12大商場推消費賞上賞第二擊

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[10.1限定100%回贈] 消費滿1,000元即賞 1,000元禮券組合 The Point by SHKP會員以1,000分換領「消費券千元賞」電子預留證，並於10月1日以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於參與商場即日消費1,000元，即可獲贈總值1,000元指定商場或商戶禮券組合。

消費滿3,000元即賞600元贈券兼額外賺5倍會員積分 10月1日起，顧客以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於參與商場單日消費滿3,000元，即可獲總值600元指定新地12商場購物餐飲禮券；The Point會員更可同時賺取額外5倍會員積分 （額外積分上限為30,000分）。商場贈券組合包括50元購物贈券6張及50元餐飲贈券6張。 滿6,000元送1,500元贈券兼額外賺5倍會員積分 10月1日起，顧客以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於指定參與商場（東港城、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心及屯門寶怡商場）單日消費滿6,000元，即可獲贈總值1,500元指定新地商場購物餐飲贈券；The Point會員更同時賺取額外5倍會員積分（額外積分上限為100,000分）。商場贈券組合包括50元購物贈券15張及50元餐飲贈券15張。