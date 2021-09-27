【5000元消費券】迎接10月1第二期消費券發放　新地12大商場推消費賞上賞第二擊

上一篇文章
【富豪分手】Elon Musk曾三度離婚 盤點富豪圈8位前妻靠分身家致富
第二期電子消費券將於10月1日正式發放，為迎接第二期電子消費券的發放，以東港城、上水廣場及北角匯為首的新地12大商場宣布加推「消費賞上賞」第二擊。
12商場合共派出5,000萬會員積分及逾百萬贈券，於第二期電子消費券發放首日 (10月1日) 更推出單日限定100%回贈消費賞，買滿1,000元即送總值1,000元商場或商戶禮券組合。
【荃灣廣場及新達廣場齊推消費券獎賞 買滿$2000送$100優惠券：按此】
新地12大商場 「消費券賞上賞」第二擊詳情
|推廣期
|2021年10月1日起（至換完即止）
|換領時間
|下午1時至晚上10時
|換領地點
|各參與商場顧客服務中心或禮品換領處
|參與商場
|東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場
|活動內容
|
The Point by SHKP會員以1,000分換領「消費券千元賞」電子預留證，並於10月1日以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於參與商場即日消費1,000元，即可獲贈總值1,000元指定商場或商戶禮券組合。
10月1日起，顧客以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於參與商場單日消費滿3,000元，即可獲總值600元指定新地12商場購物餐飲禮券；The Point會員更可同時賺取額外5倍會員積分 （額外積分上限為30,000分）。商場贈券組合包括50元購物贈券6張及50元餐飲贈券6張。
10月1日起，顧客以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具於指定參與商場（東港城、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心及屯門寶怡商場）單日消費滿6,000元，即可獲贈總值1,500元指定新地商場購物餐飲贈券；The Point會員更同時賺取額外5倍會員積分（額外積分上限為100,000分）。商場贈券組合包括50元購物贈券15張及50元餐飲贈券15張。
若想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包！
責任編輯：鄭樂怡
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 消費錦囊