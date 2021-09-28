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【好去處】水上的士10.1辦3條特別航綫　國慶遊維港$54起

精明消費 16:30 2021/09/28

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趁着放假，不如出海坐船散散心。富裕小輪旗下的香港水上的士將於10月1日國慶假期加開3條特別航綫，包括「十一·水上的士西九特別航班」、「國慶·黃昏維港遊」以及「國慶·幻彩詠香江維港遊」，只限10月1日！

加開國慶·西九特別航班　半程每位54元

「十一國慶·西九特別航班」將於下午時間出發，共有兩班，船程約為100分鐘，半程大約50分鐘。乘客可選擇乘坐全程或半程。此航綫會由尖東出發，中途停靠西九文化區，再到中環九號碼頭，然後回程到西九，返回尖東。

成人全程每位108元，半程每位54元，長者、殘疾人士及兒童可享半價。

十一國慶·西九特別航班

收費：全程每位108元，半程每位54元（3至12歲兒童、殘疾人士及65歲以上長者半價，0至2歲嬰兒免費）
全程航綫：尖沙咀東公眾碼頭＞西九＞中環9號碼頭＞西九＞尖沙咀東公眾碼頭
船程：全程100分鐘，半程約50分鐘（半程票的乘客可選擇中途在尖東公眾碼頭或中環9號公眾碼頭登船和落船。）

遊維港睇落日落、幻彩詠香江　每位79元起

另外，「國慶·黃昏維港遊」、「國慶·幻彩詠香江維港遊」將於傍晚時間分別在尖東及中環出發，乘客可在甲板上欣賞維港黃昏景色。到了晚上8時，則可觀賞幻彩詠香江滙演。參加維港遊的乘客，更可獲飲品及紀念品一份。兩個維港遊成人、長者及兒童均劃一收全費，0至2歲嬰兒免費。

國慶·黃昏維港遊  

收費：每位79元（兒童、長者及成人劃一收費，0至2歲嬰兒免費）
全程航綫：尖東＞中環＞銅鑼灣＞西環＞尖東＞中環
船程：85分鐘

國慶·幻彩詠香江維港遊

收費：每位99元（兒童、長者及成人劃一收費，0至2歲嬰兒免費）
全程航綫：尖東＞中環＞維港欣賞幻彩詠香江＞尖東＞中環
船程：70分鐘

要留意的是，乘客需要預先在水上的士網站購票，並提早不少於15分鐘到公眾碼頭排隊準備辦理登船手續。詳情可參閱香港水上的士Facebook專頁

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責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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