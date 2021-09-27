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【5000元消費券】荃灣廣場及新達廣場齊推消費券獎賞　買滿$2000送$100優惠券

精明消費 17:50 2021/09/27

分享：

今個星期五大家就可以領取第2期消費券，新鴻基地產旗下荃灣廣場及新達廣場推出消費券第二浪獎賞，荃灣廣場於10月1日起推出「消費4重賞」，顧客於任何商戶消費滿指定金額，即有機會獲得高達2,100元商場贈券。而新達廣場的「好賞購物月」，就會於10月1日至11月28日逢星期六、日及公眾假期，顧客消費滿指定金額可獲100元優惠券。

【荷里活廣場一連12個周末送大禮 派400萬元商場優惠券：按此

荃灣廣場：限時加碼賞消費萬五元送1,500元贈券

荃灣廣場10月加推優惠「消費4重賞」，顧客於10月1日至11月14日期間，在任何商戶以電子貨幣消費滿2,000元，即可換領100元商場贈券；於10月1日至17日逢周末及公眾假期，在任何商戶以電子貨幣消費滿5,000元，還可換領500元商場贈券。同期更推限時加碼賞，於10月1日起至換完即止，任何商戶以電子貨幣消費滿15,000元，更可換領1,500元商場贈券。

另外，在10月1日至17日內，The Point by SHKP會員在荃灣廣場以電子貨幣於潮流服裝、運動服飾及美容商戶消費，並成功參與2,000元、5,000元或15,000元消費換領，並即日到L3顧客服務中心登記相關消費單據，可獲額外積分，最高可達5倍。

推廣日期 優惠 名額
第一重賞：星期一至日
（10月1日至11月14日）		 於任何商戶以電子貨幣即日消費滿2,000元，即送100元商場贈券 每日40個
第二重賞：周末及公眾假期
（10月1日至10月17日）		 於任何商戶以電子貨幣即日消費滿5,000元，即送500元商場贈券 每日80個
第三重賞：限時加碼
（10月1日至10月17日）		 於任何商戶以電子貨幣即日消費滿15,000元，即送1,500元商場贈券 合共300個
第四重賞：The Point by SHKP會員尊享
（10月1日至10月17日）		 以電子貨幣於時裝、運動服飾及美容商戶消費，並成功參與2,000元、5,000元或15,000元消費換領，即日登記可獲額外積分，最高享5倍積分

新達廣場：買滿2,000元送100元優惠券

新達廣場於10月1日至11月28日推出「好賞購物月」，逢星期六、日及公眾假期，憑電子貨幣在任何場內商戶消費滿2,000元，便可換領100元特選商戶優惠券。每日30個名額，名額有限，先到先得，送完即止。顧客最多可累積3張不同商戶（超級市場除外）之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，每張發票金額須達100元或以上。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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