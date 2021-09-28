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【消費優惠】Starbucks買手調飲品送限量版可重用星巴克杯　kkday預訂海雲天蟹宴買一送一

精明消費 07:00 2021/09/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Starbucks：買手調飲品送限量版可重用星巴克杯

只限今日！為慶祝星巴克與全球顧客同行50周年，星巴克將於今日（9月28日）推出活動，顧客凡購買任何手調飲品，即可獲贈限量版16安士可重用星巴克杯乙個。數量有限，先到先得，送完即止。

    點擊圖片放大

2. kkday：預訂海雲天蟹宴買一送一

九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天推出「蟹之約會」盛宴優惠，由即日起惠顧只需638元一位，第2位免費。

「蟹之約會」套餐菜式包括海雲三小碟、松茸鮑魚燉湯、芝士焗蟹蓋、金湯雪地鮮蟹拑、星洲黑胡椒蟹、蛋白蟹肉炒飯、蟹肉小龍包、抹茶奶凍。此套餐於星期一至日供應，優惠只限堂食不設外賣。

    點擊圖片放大
    +2

供應時間：上午11時至下午3時／晚上6時至9時
地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
預訂網站

3. 永安百貨：買$1,000禮券送$30禮券

永安百貨推出「消費券加碼賞」，由即日起至10月5日，每買1,000元永安禮券，即送多30元永安禮券，禮券使用期限至2024年年底。

    點擊圖片放大

消費者可以使用支付寶香港、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」，購買永安禮券。

優惠詳情

 

撰文：hket小編

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