【虛擬貨幣】可應用於數碼加密藝術　NFT仲可以邊玩邊賺？

上周加密貨幣市場價格持續下跌，比特幣於上周二跌穿41,000美元，低見40,500美元，至周五修復部分失地，報45,000美元；以太幣上周則於周一跌穿3,000美元，周二更低見2,750美元，至周五報3,100美元。

上星期加密貨幣市場因美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表態將動用公權力嚴打加密貨幣，比特幣一度跌破40,000美元。其實自Gary Gensler於4月出任SEC新主席，已多次將加密貨幣市場比喻成「狂野西部」(Wild West)，並要求加密貨幣交易及借貸平台向SEC註冊，以免違反聯邦法律。似乎比特幣要破60,000大關還需要一段時間拉鋸。

今個星期同大家分享今年特別多人注意的NFT。

【全球NFT總市值近170億美元 NFT加密收藏品成新神話：按此】

NFT的全名是Non-fungible token（非同質化代幣），與「加密貨幣」一樣，都是來自區塊鏈技術，分別在於是否「同質化」。而不少加密貨幣是「同質化代幣」（Fungible token），例如是比特幣或以太幣，它們可互換替代，亦可分割成較小的單位。而每個NFT卻是不能互換替代，亦無法分割，所代表的物件皆不一樣，是獨一無二的。由於區塊鏈的記錄無法竄改及删除，而交易記錄亦公開可見，所以儲存在區塊鏈上的NFT無法仿冒，這亦增加市場對數碼加密藝術的需求和發展。

拍賣行巨頭蘇富比將於10月舉行王家衛首件NFT（非同質化代幣）作品，將成為首項在國際拍賣行登場的亞洲電影NFT。作品取名《花樣年華──一剎那》，為經典電影《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。而香港音樂人陳奐仁亦曾將2首個人原創歌曲以NFT方式拍賣，成交價為7個以太幣及539個幣安幣，以交易時的幣值計算，約150萬港元。

【王家衛拍賣花樣年華NFT NFT是甚麼？為何能點石成金？按此】

除了應用在藝術品和歌曲版權之外，近期出現很有創意的NFT「邊玩邊賺」區塊鏈遊戲項目Axie Infinity，而且交易總額已超越20億美元，高企在NFT收藏品類排名第一位，活躍用戶已超過100萬。Axie infinity的願景是為遊戲玩家帶來經濟機會，創造了一個可玩可賺的經濟系統。玩家可以透過繁殖、飼養、交易名為「Axies」的虛擬生物，並與其他玩家戰鬥以及完成任務來獲取代幣。「一邊玩遊戲一邊賺錢」這個口號在區塊鏈遊戲世界裡愈來愈流行，許多NFT遊戲都在效仿，Axie Infinity的成功也使「Play-to-earn」模式成爲區塊鏈遊戲領域的主流。

世界變，現在玩遊戲也真是一個可以賺錢的行業。所以有時又難駁回現時年青人想做打機手的夢想，但那邊廂，中國就出招糾正價值思維，你有甚麼睇法呢？

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場回落受影響，上周五報12130點，一周跌9.0%；ix比特幣指數報10844點，一周跌6.4%；ix以太幣指數報27111點，一周跌13.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 12130 -9.0%（-1089） ix比特幣指數 10844 -6.4%（-698） ix以太幣指數 27111 -13.2%（-3572） *截至2021年9月24日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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