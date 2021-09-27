【MPF】積金局：上半年自願性供款額逾75億元　第二季近38億元為歷年之冠

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指在積金局積極推動下，自願性供款總額一直持續上升，由2004年的23億元增至2020年的141億元，增幅達5倍；單計2021年上半年，金額逾75億元，當中第二季的供款額以季度計算，更是為歷年之冠，近38億元。

近年，不論是作出自願性供款的僱主數目，還是僱主作出的自願性供款總額皆有增加。在2020年，接近2萬名僱主為超過39萬名僱員作出自願性供款，總額超過元125億，較2019年的112億元增加11%。

■自願性供款數據■

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僱主依賴紙張及人手工序致遲交強積金供款



另外，劉麥嘉軒指，在2020-21年度積金局就逾期供款或欠交供款的個案向僱主發出約30萬份附加費通知書，僱主須支付的附加費總額約7,000萬元，相信僱主遲交強積金供款的其中一個原因是由於他們過於依賴紙張及人手工序處理強積金供款。

劉麥嘉軒預期，當積金易平台正式投入運作後，僱主便能全面以電子化方式管理僱員的強積金，包括登記強積金計劃、處理供款、提交相關文件及資料等，大大簡化目前強積金繁瑣的行政工序，亦可避免因手民之誤而導致逾期供款以致須繳交附加費的情況，有助僱主提升運作效率和減省行政成本。她呼籲，為迎接積金易平台的啟用，僱主應及早踏上數碼轉型之路，以數碼方式處理強積金。

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責任編輯：鄭樂怡

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