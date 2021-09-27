▲ 【ESG】阿里提出ESG和共同富裕兩大戰略 現時的ESG評級如何？

2021世界互聯網大會在烏鎮召開，阿里巴巴 （09988） 主席兼首席執行官張勇在致辭提出，集團圍繞社會責任的兩大戰略：ESG（環境、社會、管治）和共同富裕。現時阿里巴巴的ESG評級處於甚麼水平？其ESG表現有何改善空間？

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提出ESG和共同富裕兩大戰略

張勇指出，阿里巴巴的ESG戰略與「碳中和」路徑，將會圍繞「雙碳」目標來制訂，在確保自身成為一家健康可持續公司的同時，也和合作夥伴、客戶一起搭建綠色、可持續的新商業生態。

張勇強調，ESG一定程度上已經成為全球範圍內衡量好公司的重要標準。對於平台企業，ESG所指向的環境、社會和公司治理責任顯然是更大、更廣更深的命題。圍繞國家的雙碳目標制定碳中和路徑，是阿里ESG戰略的重中之重。他認為，無論對於公司治理，還是對於保障使用者數據隱私和權利，數字安全治理等國家和社會深切關注的領域，平台企業必須有所作為。

阿里巴巴今月初宣布將投入1,000億元人民幣推動共同富裕，張勇指阿里巴巴會推出「技術普惠人才培養計劃」，向中國廣大縣域的中等職業學校學生進行職業規劃，培養他們的興趣與技術能力；同時將派駐「鄉村振興技術官」到田園間，為縣域提供技術保障、培訓與支持。

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阿里巴巴ESG評分如何？

阿里巴巴早於2018年已有公開發布集團的ESG策略及報告，指集團已實現性別多元化，有超過三分之一的高級管理人員是女性。另外，阿里也提出2036年的ESG願景，包括協助創造1億個工作崗位、支持1000萬家企業盈利運營及服務全球20億消費者。

除了根據企業的公開報告了解其ESG表現外，投資者亦可留意評級機構所給予的評分。以晨星旗下的Sustainalytics ESG風險評分，截至今年4月30日，阿里巴巴得分為28.2，屬於中等風險，在全球的軟件和服務行業877間企業中排名784。Sustainalytics指，阿里在ESG上需要面臨公司治理、商業倫理、人力資本及數據隱私和安全等問題。

另外，MSCI對阿里巴巴的ESG評級為BB，在零售非必需消費品行業的87家公司中處於中等水平，評級指阿里在勞工管理方面表現優勝，惟在公司治理及企業行為方面表現落後。

責任編輯：李瑩

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