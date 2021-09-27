【富豪分手】Elon Musk曾三度離婚　盤點富豪圈8位前妻靠分身家致富

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前宣布與加拿大女友Grimes分手，結束3年情，二人將繼續共同撫養1歲兒子X Æ A-Xii Musk。Elon Musk作為全球首富之一，私生活的一舉一動都受盡全球關注，皆因年中有不少富豪名人都因分手、離婚而被分身家，而前度們分到的資產大多數以億美元計算。例如早前微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與梅琳達（Melinda）離婚，雖然二人早於離婚前簽署分居、財產分配協議，但相信以蓋茨淨資產身家1,317億美元（約1萬億港元）來計算，估計梅琳達也不會分得太少。

Elon Musk個人感情生活相當精彩，在前女友Grimes之前，就曾結過3次婚。第一任妻子Justine Wilson是為加拿大作家，二人與大學時認識，2000年結婚，2008年離婚。離婚時Justine接受了200萬美元現金、每月8萬美元贍養費及一架Tesla roadstar跑車。第二任和第三任妻子為英國女星Talulah Riley，二人於2010年結婚，2年後離婚，翌年又再結婚、最後在2016年離婚。有指Talulah Riley因簽訂婚前協議，雖然沒有分Elon Musk身家，但估計也得到獲得1,600萬美元（1.2億港元）及部分物業作贍養費。

不過並非所有富豪都如Elon Musk般，離婚不用被分身家。富豪圈中就曾有幾位超級富豪因為離婚要分家產，而令自己身家大縮水，而得到財產的一方就一躍成為世界女富豪之一。其中亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）離婚最為轟動。其前妻MacKenzie獲得4%亞馬遜股份，據當時的帳面估計值350億美元（約2,730億港元），可謂「最貴掟煲費」，離婚所分到的財產，亦令MacKenzie成功擠身成為世界第三富有的女性。除了Jeff Bezos外，迄今為止其實也有不少巨額離婚個案。

■盤點8位富豪離婚要分幾多身家？■

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責任編輯：嚴熹曼

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