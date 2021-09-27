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【收息股】股息率最高8.6%　13隻跑贏大市高息藍籌股

藍籌股 17:10 2021/09/27

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最近大市走勢反覆，買入穩定派息的收息股是其中一個避險的好選擇，但買收息股最怕買完後股價不斷下瀉，出現賺息蝕價的情況。然而，今年恒生指數一直下跌，自今年初起至上周五累跌約11%，如果要在藍籌股中選高息股，而又要在今年來跑贏大市，到底有何選擇？

本網以下為大家篩選了13隻股息率5厘或以上，兼今年股價跑贏大市的選擇，換言之股價跌少於大市跌幅的11%，亦會被計算在內。

【尋找最佳收息股的3個方法：按此

■13隻跑贏大市高息藍籌股■
（股息率由低至高排列）

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股息率最高逾8厘

13隻年初至今股價跑贏大市的股份中，內銀股的股息率表現出眾。股息率最高的是中國銀行 （03988） ，股息率達8.66%，股價亦錄輕微升幅，今年來累升約2.3%；其次是建設銀行 （00939） 股息率有7.2%，然而其股價今年來錄近8%跌幅，表現仍優於大市的11%跌幅。

【石Sir推介5隻公路收息股　股息率最高近7.3厘：按此

中信股價增幅最勁

雖然大市今年來整體向下，但仍有兩隻藍籌股的股價錄接近6成升幅，包括中信股份 （00267） 及中石油 （00857） ，股價分別升59.2%及59%。它們的股息率同樣有5厘或以上，中信股息率有5.6%，中石油則有5.48%。

股價下跌仍跑贏大市

雖然有些藍籌股的股價錄得跌幅，未能做到「有升有息」，但跌幅少於大市，仍是跑贏大市的股票，包括恒基地產 （00012） 、新鴻基地產 （00016） 及中銀香港 （02388） 等，股價跌幅介乎4.2%至5.4%，股息率表現均相當不錯。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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