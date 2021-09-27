想從香港寄食物給台灣親友？　邊啲寄得乜嘢唔寄得要睇清！

台灣成為近年不少香港人的海外移居選擇，剛剛過去的中秋節，就有不少港人將月餅寄給移民的親友，雖然分隔兩地仍能一同分享佳節的喜悅。不過民以食為天，中秋雖然過了，但依然有不少人想念香港的食品（蝦子麵、海味、辣椒醬……）。想由香港寄食物到台灣又不確定能否入口？即睇以下教學！

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■一般香港寄台灣的國際快遞寄件限制■

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有關入口食物的限制及規範，請以台灣海關最新指引為準。

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