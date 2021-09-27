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想從香港寄食物給台灣親友？　邊啲寄得乜嘢唔寄得要睇清！

博客 16:05 2021/09/27

分享：

台灣成為近年不少香港人的海外移居選擇，剛剛過去的中秋節，就有不少港人將月餅寄給移民的親友，雖然分隔兩地仍能一同分享佳節的喜悅。不過民以食為天，中秋雖然過了，但依然有不少人想念香港的食品（蝦子麵、海味、辣椒醬……）。想由香港寄食物到台灣又不確定能否入口？即睇以下教學！

【搬屋到台灣須知 申請免稅必知細節？寄運物品有限制？：按此

■一般香港寄台灣的國際快遞寄件限制■

    點擊圖片放大
    +2

有關入口食物的限制及規範，請以台灣海關最新指引為準。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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撰文 : 謝凱澄（Ivy） FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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