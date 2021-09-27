【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？　施永青分析第四季樓市（一按即睇）

本港樓市在低息環境下反覆上揚，樓價指數中原城市領先指數（CCL）最新報190.55點，按周升0.75%，為歷史次高，僅次於8月中191.34點之歷史新高。在憧憬兩地通關下，第四季樓市會否有力再上？未來會否有不利因素，影響樓市升勢？中原地產創辦人施永青為你分析本港樓市年內走勢。

預計樓市短暫整固後再上升

施永青分析指，本港樓市屢破頂的主因是各國央行實行量化寬鬆貨幣政策，低息環境吸引資金流入樓市。他認為，雖然本港有出現移民潮的跡象，但由於市民對樓市需求依然旺盛，大多移民盤放售後已被快速吸納，相信移民潮對樓市的影響不大。由於樓市供應未有明顯增加，他預計今年樓市可穩步上升。

至於本港樓市在8月破頂後升勢放緩，他認為與內地監管行業影響港股市況有關，影響買家入市意欲。不過，近日新盤開售反應熱烈，反映買家對樓市後市有信心，他認為樓市升勢過急後放緩屬正常趨勢，預計下半年樓市將會整固再上。另外，憧憬下半年兩地有望通關，他認為若內地買家能親自到港睇樓，將有望帶旺樓市交投，成為樓市一大動力。

施永青年初預計今年樓市升15%，惟他認為現時市場出現多項變數，或影響他當時的預測。他認為，內地監管行業的措施或會持續影響投資市場，加上歐美疫情仍未受控，經濟復甦或會放緩，憂慮或會出現滯脹，影響環球投資市場。他認為，雖然下半年樓市仍有多個利好因素支持，但投資者仍要留意上述變數會否影響樓市。

0:05 - 3:02 本港樓市屢破頂 有何原因？ 3:05 - 4:30 憧憬兩地通關 樓價可望再上升？ 4:35 - 6:50 樓市破頂後升勢放緩 有何原因？ 6:52 - 10:40 今年餘下時間樓市怎樣走？ 10:42 - 11:40 年初料樓市全年升15% 預測有否改變？

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