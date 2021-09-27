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【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？　施永青分析第四季樓市（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/27

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本港樓市在低息環境下反覆上揚，樓價指數中原城市領先指數（CCL）最新報190.55點，按周升0.75%，為歷史次高，僅次於8月中191.34點之歷史新高。在憧憬兩地通關下，第四季樓市會否有力再上？未來會否有不利因素，影響樓市升勢？中原地產創辦人施永青為你分析本港樓市年內走勢。

預計樓市短暫整固後再上升

施永青分析指，本港樓市屢破頂的主因是各國央行實行量化寬鬆貨幣政策，低息環境吸引資金流入樓市。他認為，雖然本港有出現移民潮的跡象，但由於市民對樓市需求依然旺盛，大多移民盤放售後已被快速吸納，相信移民潮對樓市的影響不大。由於樓市供應未有明顯增加，他預計今年樓市可穩步上升。

至於本港樓市在8月破頂後升勢放緩，他認為與內地監管行業影響港股市況有關，影響買家入市意欲。不過，近日新盤開售反應熱烈，反映買家對樓市後市有信心，他認為樓市升勢過急後放緩屬正常趨勢，預計下半年樓市將會整固再上。另外，憧憬下半年兩地有望通關，他認為若內地買家能親自到港睇樓，將有望帶旺樓市交投，成為樓市一大動力。

施永青年初預計今年樓市升15%，惟他認為現時市場出現多項變數，或影響他當時的預測。他認為，內地監管行業的措施或會持續影響投資市場，加上歐美疫情仍未受控，經濟復甦或會放緩，憂慮或會出現滯脹，影響環球投資市場。他認為，雖然下半年樓市仍有多個利好因素支持，但投資者仍要留意上述變數會否影響樓市。

0:05 - 3:02　本港樓市屢破頂　有何原因？

3:05 - 4:30　憧憬兩地通關　樓價可望再上升？

4:35 - 6:50　樓市破頂後升勢放緩　有何原因？

6:52 - 10:40　今年餘下時間樓市怎樣走？

10:42 - 11:40　年初料樓市全年升15%　預測有否改變？

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【龔成講座第一集：如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選：按此

【簡志健講座第一集：長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

同場加映：【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解買樓上車建議！

欄名 : 財金投資名家講座

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