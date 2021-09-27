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【外滙前瞻】美眾院解除政府債務上限　債券短期供應或大增推升美元

外匯、商品、債券 15:31 2021/09/27

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美國聯儲局22日宣布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘不變，主席鮑威爾表示，雖然新一波疫情對美國經濟有影響，但若就業經濟指標持續強勁，相信11月就能落實縮減買債的規模。不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，現時美國有530萬份因疫情失去而又未彌補的職位，聯儲局又下調今年經濟增長預測至5.9%，比6月份的7%更低，因此難以令人相信聯儲局11月份有能力減買債。

另外，溫灼培亦指，眾議會一旦通過暫停執行美國政府的債務上限至明年12月，已有一段日子停發債的拜登政府很有可能會在極短時間內大舉發債，令市場一時之間債券供應大增，導致債價跌債息升的情況出現。因此發債上限解除後，可能短暫推升美債息及美元滙價。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在92.00，阻力位在93.73。

英國近日因缺乏貨車司機而導致超市出現缺貨問題，同時亦面臨能源短缺。部分油站因缺油要暫停服務、新鮮食品因缺乏二氧化碳難以在運送途中保存，未來或會出現糧食短缺。英國脫歐後問題逐漸浮現，為復甦當地經濟帶來不明朗因素，影響英鎊。恒生投資服務有限公司研究團隊料，本周英鎊兌美元支持位在1.3600，阻力位在1.3900。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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