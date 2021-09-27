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【大灣區】廣州致力促進大灣區仲裁融合發展　南沙7名港澳仲裁員獲續聘

個人增值 12:37 2021/09/27

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內媒引述廣州市人力資源和社會保障局消息報道，廣州南沙在全國試點聘任的首批7名港澳籍勞動人事爭議仲裁員，近日2年聘期屆滿，並全部獲得續聘。

過去2年，受聘的港澳籍仲裁員已全部依法履職參與辦案，參與辦理的涉港澳勞動爭議案件達15宗。

【大灣區青年就業　互聯網營銷員月薪可達3.5萬：按此

疫情防控期間，針對涉港澳企業代表或港澳勞動者身處港澳難以參加現場庭審的，港澳籍仲裁員發揮專業優勢，為港澳企業及港澳勞動者開展即時非接觸式同屏「互聯網庭審」，保障他們的應訴權利。

2019年9月18日，廣州南沙聘任首批7名港澳籍勞動人事爭議仲裁員（其中香港5名、澳門2名）。今年9月，經廣州市南沙區（自貿區南沙片區）勞動人事爭議仲裁委員會開展履職情況評估及徵詢港澳籍仲裁員續聘意願等程序，決定對7名港澳籍仲裁員全部予以續聘。

【逾4成生產商今年增聘人手 人工加幅2.9%：按此

報道指，近年來廣州市勞動人事爭議仲裁機構創新轉型發展路徑，推進智慧仲裁建設，促進粵港澳大灣區仲裁融合發展。其中，成立粵港澳大灣區勞動爭議聯合調解中心廣州（琶洲）速調快裁服務站，面向在內地的港澳企業和港澳勞動者，提供勞動保障法律咨詢、辦事指引及糾紛調處服務，目前已進入規範化運作，已初具雛形，運行成效明顯。此外，今年還成立了粵港澳大灣區勞動爭議（廣州）創新研究院。

 

責任編輯：鄭樂怡

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